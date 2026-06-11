В квартире произошёл взрыв, женщина получила тяжёлые ожоги

ЧП в Жетысае. В многоэтажном секторе, в одной из квартир произошел хлопок газо-воздушной смеси. Пострадала женщина, она получила сильнейшие ожоги. Ее семимесячному ребенку повезло, он не пострадал.

В результате происшествия женщина получила тяжёлые ожоги. По одной из версий, женщина вместе со своим семимесячным ребёнком вошла в жилище и в момент включения света произошёл взрыв. Ребёнок не пострадал, однако мать получила серьёзные ожоги.

Рустам Султанов, муж пострадавшей женщины: «Когда я приехал, там уже были полиция и множество людей. Казалось, что собрался весь Жетысай. Мне сказали забрать ребёнка и передали его мне. Документы и данные я показал через телефон, всё записали. Сказали, что это несчастный случай. Но никто не принял моё заявление и со мной никто не связывался».

По словам Рустама Султанова, у супруги ожоги 50 процентов тела. Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

Медики оказали женщине экстренную помощь сразу после госпитализации. О её состоянии и проводимом лечении рассказал Нурсултан Шойбеков, заведующий отделением Жетысайской районной центральной больницы: «При поступлении состояние пациентки было тяжёлым. Ожоги охватывали около 47 процентов поверхности тела, ожоги первой и второй степени. В настоящее время общее состояние пациентки остаётся тяжёлым, но стабильным. Проводится необходимое лечение. В дальнейшем планируется её перевод в ожоговое отделение города Шымкента для оказания специализированной медицинской помощи».

По словам жителей, незадолго до происшествия подача газа была прекращена в связи с проведением ремонтных работ. Данную информацию подтвердили и в компании «QazaqGaz Aimaq». По данным предприятия, работы проводились в рамках подготовки к отопительному сезону. После завершения ремонта газоснабжение было восстановлено, а примерно через полчаса произошёл взрыв.

По предварительной версии, причиной могла стать оставленная открытой газовая плита. По факту происшествия также начата служебная проверка.

Бактыбай Акеев, сотрудник АО «QazaqGaz Aimaq» рассказал, что перед проведением ремонтных работ жители были заранее предупреждены о временном отключении газа: «Назначена экспертиза. В настоящее время проводится служебная проверка. Мы уведомляли всех жителей района с помощью специального автомобиля с громкоговорителем, о чём жители дали письменные объяснения. Машина несколько раз проезжала по улицам с трёх до четырёх часов дня, кроме того, сотрудники обходили дома и информировали жильцов».

Семья женщины, не считает случившееся несчастным случаем. Родственники требуют объективного и тщательного расследования.