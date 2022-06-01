Глава МЧС не исключает вероятности умышленного поджога межбольничной аптеки

В кулуарах после заседания правительства глава МЧС назвал несколько возможных причин трагедии.

«Там хранились химические вещества в больших количествах для производства лекарственных препаратов. Во всяком случае перекись водорода, которая как одна из версий, возможно, послужила причиной. Другое, в ходе следственных мероприятий охранной компанией было зафиксировано движение, на объекте сработали датчики. Рассматривается и другая версия, возможно, умышленно»,- пояснил Юрий Ильин,

Напомним, 21 мая около роддома в Шымкенте взорвалась межбольничная аптека. В результате погибли трое — двое рабочих и новорожденный ребенок. Сотни рожениц и медработников были срочно эвакуированы в другие родильные дома.

Полиция возбудила уголовное дело по факту взрыва. Ведется досудебное расследование.