Куда сбежать от мужа тирана?

Пятый месяц в Шымкенте работает кризисный центр для жертв насилия – как взрослых, так и детей. В центре окажут помощь в трудную минуту и помогут в правовых вопросах, передает OTYRAR.

Этот центр может стать временным приютом для жертв насилия. Здесь окажут помощь тем, кто не знает, что делать в трудную минуту. К слову, теперь совсем не обязательно идти с заявлением в полицию — все обращения от потерпевших примут в кризисном центре, либо по номеру 102.

«В этом центре 70 мест. Каждый, кто попал в ту или иную ситуацию и оказался жертвой насилия, может обратиться. Здесь окажут не только правовую помощь, здесь созданы все условия. Здесь есть охрана и все необходимое», — сказал Серик Ергешов, заместитель начальника ДП г. Шымкента.

Чаще всего за помощью обращаются женщины, пострадавшие от мужа тирана. Только с начала года в полицию обратились 224 женщины, 117 из них обеспечили временным проживанием в центре. К слову, после работы с мужьями-обидчиками, многие женщины возвращаются в семью.

Если вы столкнулись с любой формой бытового насилия, можете обратиться по номеру 102 — полицейские определят степень тяжести преступления и примут решение.