Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области

Семейная ссора обернулась трагедией. Мужчина избил супругу, от полученных травм многодетная мать скончалась на месте, сообщает OTYRAR.

Инцидент произошел 29 апреля поздней ночью. В полицию заявила несовершеннолетняя дочь погибшей.

«Данный факт зарегистрировали в Ордабасинском РОП по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство». Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизы. Подозреваемый признался в содеянном. Следствием проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ДП Туркестанской области.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый — житель Ордабасинского района, на профилактическом учете в отделе полиции не состоял. Каких-либо заявлений или жалоб на шум от соседей или родственников до этого дня не поступало.

Представители акимата и руководство отдела полиции встретились с родственниками и провели разъяснительную беседу. Родители обоих супругов заверили, что возьмут четырех несовершеннолетних детей под свою защиту. Также детям оказана психологическая помощь.