Мужчина с инвалидностью заблудился и два дня бродил по пустыне

Мужчина с инвалидностью заблудился в Туркестанской области и два дня бродил по пустыне.

По данным полицейских, 29-летний мужчина вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. С заявлением о пропаже к стражам порядка обратилась его мать. На поиски молодого человека ориентировали весь личный состав. К правоохранителям также присоединились волонтеры. В общей сложности мужчину искали около 50 человек.

«Полицейские Отырарского РОП оперативно отреагировали на сообщение и на поиски ориентировали весь личный состав. Стажи порядка прочесали и другие пастбищные угодья, а также песчаники на границе с Кызылординской областью и Республикой Узбекистан. В результате непрерывных поисков, длившихся день и ночь, пропавшего мужчину нашли спустя два дня в пустыне на расстоянии 20 километров. Стражи порядка благополучно передали найденного сына матери«-, рассказала Гульнар Абдрахманова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области.

Чуть позже правоохранители выяснили, что у семьи есть собственный пастбищный участок и домик вагонного типа. Пока члены семьи кормили домашних животных и были заняты своими делами, молодой человек вышел из дома. Сейчас стражи порядка благополучно передали найденного сына матери. За проделанную работу женщина поблагодарила полицейских.

«Мой сын инвалид первой группы, он пропал и нашелся благодаря полицейским. Я благодарна им!»,- радуется мама пропавшего.