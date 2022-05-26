Нападавшего на женщину в лифте задержали

Шымкентские полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого напавшего в лифте на женщину с ребенком, передает OTYRAR.

Ранее полиция объявила в розыск мужчину, действия которого попали на камеру видеонаблюдения одного из жилых домов мкр Нурсат.

«Как установили стражи порядка, молодой мужчина, оказался жителем мегаполиса. Его задержание опергруппа произвела в одном из вагонов поезда на ст. Шиели, на котором он пытался скрыться от уголовного преследования. Ночью он доставлен в управление полиции Каратауского района», — пояснили в полиции Шымкента.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.