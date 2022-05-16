Обыски и суицид. Экс-министр культуры подозревается в хищении

В социальных сетях активно распространяется новость о попытке суицида Арыстанбека Мухамедиулы. Информацию опроверг его пресс-секретарь Айдар Крыкбай, передает OTYRAR.

По сообщению телеграм-каналов, директор Национального музея и бывший министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы пытался порезать себе вены.

Тем не менее, в горздраве столицы информацию о суициде не подтвердили, но и не опровергли, сославшись на врачебную тайну.

«Разглашение сведений, составляющих тайну медицинского работника, допускается с информированного согласия пациента или его законного представителя. Как сообщил пресс-секретарь экс-министра культуры и спорта, будет организована пресс-конференция, на котором представители предоставят более подробную информацию», — сообщили в управлении общественного здравоохранения Нур-Султана.

Тем временем, Антикоррупционная служба сообщила, руководство Национального музея действительно подозревается в хищении бюджетных средств. Причиной тому послужило проведение выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира». Помощь по этому виду работ музею оказывало ТОО «Exponat», общая сумма договора — свыше 1,3 миллиарда тенге. Органы выясняют, не связана ли данная компания с кем-то из руководства Национального музея.

«С санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия. Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем буквально несколько часов назад Арыстанбек Мухамедиулы опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором заявил, что он ни в чем не виновен. Он просит Касым-Жомарта Токаева вмешаться в дело и прекратить многочисленные проверки антикоррупционной службы в Национальном музее.

«В какой бы сфере я ни работал, хочу сказать, что в первую очередь работаю на благо нации. Я безжалостно препятствовал тем, кто нападал на государственный бюджет. Конечно, кому могут понравиться такие мои действия? Некоторые люди до сих пор расставляют ловушки в моей жизни», — написал Мухамедиулы в понедельник на своей странице в социальной сети

Также он припомнил дело 2017 года, когда были украдены деньги со съемок художественного фильма «Феникс». Тогда был арестован кинорежиссер Талгат Жаныбеков.

«Утверждение о том, что контракт на фильм «Феникс» заключила голливудская компания «Алдамиса Энтертейнмент», оказалось ложным. Фактически АО «Казахфильм» подписало соглашение с ТОО «T.K.TURAN UNIVERSAL BUSSINES» и российской искусственной компанией «Алдамиса РУС», и чуть не потеряло выделенные из бюджета 3 млн долларов», — добавил экс-министр.

Именно это дело, как считает экс-министр, стало поводом для жалоб Жаманкулова, на основании которых якобы и проходят обыски в его доме и на месте работы. Он попросил следствие прекратить «необоснованные проверки».

«Продюсер Тунгышбай Жаманкулов из-за того, что я выдвинул против него обвинение, рассматривает меня как кровного врага и пишет на меня жалобы. Конечно, «герои» не стесняются показывать зубы. Пользуясь любой возможностью, он без устали пишет вам и в другие структуры про свои необоснованные претензии. Известно, что за ним раньше стояли Дарига Назарбаева, Баглан Майлыбаев, Ермек Аманшаев, которые сейчас на Луне. Конечно, было бессчетное количество проверок и расследований. Но у меня чистая совесть! Ни один из рассмотренных фактов в отношении не подтвердился. В последнее время теперь претенденты хотят приклеить ко мне старые нарушения музея. В связи с этим прошу Вас не допускать необоснованных проверок!» — обратился Арсытанбек Мухамедиулы к Токаеву.