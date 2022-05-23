Про чипы в паспортах рассказали в МВД

В миграционной службе прокомментировали видеоролик, который распространяется в Instagram.

На видео автор показывает чипы в казахстанских паспортах и говорит о слежке за гражданами. В МВД отметили, что электронные паспорта внедрены во многих странах мира. В нашей стране их используют с 2009 года.

Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет автоматически идентифицировать личность.

«Паспорта с чипом введены для упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля других стран посредством их электронных систем. Чипы в паспортах взаимодействуют только со специальными считывающими устройствами при пересечении границы», — говорит Шугыла Турлыбек, представитель МВД РК.