Прогремел взрыв на территории роддома в Шымкенте

По предварительным данным, погиб 1 человек. В результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки, передает OTYRAR.

Как сообщили в ДЧС г. Шымкента, взрыв произошел в отдельностоящем 2-этажном здании по адресу Иляева 142 около областного перинатального центра.

«В результате взрыва произошел пожар в 2-х этажном отдельно-стоящем здании, принадлежащем ТОО «Меж больничная 138 аптека» (общая площадь здания 360 кв.м. стены кирпичные, кровля профлист по деревянной обрешетке). В 12-06 пожар локализован, предварительная площадь пожара 55 кв.м. В результате взрыва произошло частичное обрушение здания на площади 130 кв.м«, — сообщили в ведомстве.

На месте спасатели обнаружили труп одного человека, предположительно это был охранник.

Также повреждены балкон и окна квартиры близ расположенного 5-ти этажного жилого дома и 7 легковых автомобилей.

Причина взрыва устанавливается, работы по ликвидации ЧС продолжаются.