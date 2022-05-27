Шымкентских чиновников привели в СИЗО на экскурсию

Автобус с госслужащими едет на экскурсию в СИЗО. У большинства пассажиров хорошее настроение, словно они направляются на прогулку.

Причина такого поведения понятна. Чиновники уверены, сегодня в СИЗО никого не оставят. Приближение к изолятору ни сколько не смущает экскурсантов. Говорят, бояться им нечего.

«Ну, чего бояться? Если ты сам с собой честен, всегда думаешь что ты прав, то боятся нечего. Условия там хорошие, смотря для кого, для них норм, а нам, кто привык к комфортной жизни будет тяжеловато. Человек может привыкнуть ко всему» — говорят госслужащие.

На экскурсию в СИЗО борцы с коррупцией пригласили представителей СПК и сотрудников управления образования не случайно. Слишком много жалоб поступает на госслужащих этой сферы.

«Мы сегодня пригласили сотрудников образования и представителей СПК. По линии образования на прошлой неделе к нам поступило 3-4 обращения, были получены сведения, что преподаватели и директора школ берут взятки. Собирают деньги на подарки, ремонты» — поясняет Жандос Жумабаев, заместитель руководителя Департамента антикоррупционной службы г. Шымкента.

В этом году за 4 месяца в Шымкенте заведено 51 уголовное дело. Большинство связано с получением-дачей взяток и хищением бюджетных средств. Некоторые не против «легких денег», даже несмотря на предупреждения.

«Мы должны все понимать — образование наше будущее. Родители жалуются, что до сих пор идут поборы. Несмотря на то, что до этого подобные встречи проводились. Директора и сотрудники этой сферы используют свое положение для обогащения, или получить мзду» — добавил антикоровец.

Градус хорошего настроения при виде камер у госслужащих несколько падает:

«Ощущения не очень приятные. Даже экскурсия ужасная. Сейчас вид другой, ценности другие. Наверное кому как», — поделились впечатлениями экскурсанты.

Трехразовое питание, прогулки на свежем воздухе, пусть не слишком удобные, но вполне комфортные спальные места. За все это платить не нужно, скорее наоборот. В СИЗО попадают те, кому платили.

Сотрудники антикоррупционной службы Шымкента надеются, что после увиденного чиновники лишний раз подумают, прежде чем брать взятки.

«Здесь находятся лица, которые проходят по уголовным делам. Хотелось бы попросить вас, чтобы вы передали коллегам то, что вы видели сегодня, чтобы все понимали. Борьба с коррупцией — не только работа антикора, это работа всего нашего государства» — разъясняют борцы с коррупцией.

Выйдя из СИЗО заместитель председателя правления «СПК «Shymkent» Мади Уалиханов, поделился впечатлениями, даже сказал, почему госслужащие берут взятки:

«Обойтись можно в том случае, когда человек включает в сознании служить народу, а не себе. Это большой бич для нашей страны. Каждый должен ответить сам за себя».

Одни говорят, что нужно начать с себя, другие предлагают расширить содержание экскурсионной программы — предложить госслужащим провести в СИЗО не один час, а несколько дней, так сказать проникнуться атмосферой.

«Да, мне всегда очень интересно было и есть, почувствовать кухню изнутри. Думаю можно было бы программу расширить. Многим людям было бы интересно. Каждый человек должен осознавать, что может оказаться в такой ситуации. Это социальная ответственность. Когда ты понимаешь, что будешь нарушать закон, ты можешь оказаться в тюрьме», — предложила пресс-секретарь СПК Диана Мирсиева.

О том, что потенциальными коррупционерами являются госслужащие, говорят сами чиновники. Человек, который не имеет доступ к государственной казне, украсть из нее вряд ли сможет.

«Есть коллеги, которых сажали. Их сажали, судили. Когда слышишь про человека, тревожно, но когда заходишь, видишь — другие ощущения. Те люди, которые занимаются госбюджетом находятся в зоне риска. Это бюджетные деньги, человеку свойственно ошибаться. От этого никто не застрахован«, — говорит Максат Лештаев, руководитель комплаенс-службы «СПК «Shymkent».

Организаторы акции планируют и дальше проводить экскурсии по СИЗО. Правда, пока не ясно, кого в следующий раз отправят в ознакомительное путешествие.