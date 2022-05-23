Солдаты приняли присягу в Шымкенте

Слова военной клятвы произнесли свыше 150 новобранцев, призванных из Нур-Султана, Алматы, Костанайской и Кызылординской областей, передает OTYRAR.

Торжественная церемония прошла на строевом плацу механизированной бригады регионального командования «Юг» в присутствии личного состава, родителей и родственников солдат, а также приглашённых гостей.

Солдаты с оружием в руках поклялись достойно исполнить свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй страны, народ и законно избранного Президента.

С момента прибытия в часть уже прошёл один месяц. За это время молодые люди уже прошли начальный курс военной подготовки. Они получили базовые знания по воинским уставам и другим нормативно-правовым документам определяющим их службу, огневой, физической подготовке и другим воинским предметам обучения.

После приведения к присяге и прохождения торжественным маршем солдаты выступили с показательными выступлениями, строевые приемы с оружием и без, дефиле, элементы физической подготовки и рукопашного боя. Всему этому они научились в течение прошедшего месяца.

«Это огромнейшее событие в моей жизни, которое оставит глубокий след в ней. Я раньше много раз видел по телевизору как принимают присягу. Но вот когда ты сам находишься на плацу и читаешь присягу, создается такое ощущение, словно вы наедине друг с другом — только ты и присяга. Это необъяснимое чувство гордости за принадлежность к своей Родине! И этой единственной в жизни клятве мы должны быть верны всю оставшуюся жизнь», — говорит Андрей Гурин, призванный из города Алматы.

К слову, впервые со времен пандемии, родным и гостям разрешили присутствовать на торжественной церемонии.