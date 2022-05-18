В Шымкентском СИЗО следственно-арестованный совершил суицид

В СИЗО третьего мегаполиса следственно-арестованный наложил на себя руки. Он погиб от кровопотери, передает OTYRAR.

Как сообщили в ДУИС, мужчина 1962 года рождения нанес себе резаные раны, прикрывшись одеялом от камер видеонаблюдения.

Сотрудниками учреждения были приняты меры по оказанию первой доврачебной помощи, вызвана бригада скорой медицинской помощи.

В ведомстве пояснили, что случай произошел 20 апреля. Согласно материалам расследования, суицид был совершен в ночное время.

«Прибывшими работниками БСМП была констатирована смерть от кровопотери. По данному факту в Департаменте было проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудники привлечены к ответственности«, — сообщили в департаменте.