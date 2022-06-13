112 км дорог отремонтируют в Сарыагашском районе

Ремонтно-строительные работы планируют закончить до конца 2022 года, передает OTYRAR.

В текущем году в Сарыагашском районе отремонтируют 96 улиц общей протяженностью 112 километров. Из них на 69 километрах проведут асфальтоукладочные работы, на 43 км- камнеукладочные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

В сельском округе Жибек жолы ведутся работы по укладке асфальтового покрытия улиц Ажибекова, Ынтымак, Абая и Кемпирекова. Новое дорожное полотно планируют ввести в эксплуатацию уже через 3 месяца.

В целом, в рамках программы «Ауыл— ел бесігі» в сельских округах Жибек жолы Кызылжар ведется средний ремонт 16 улиц.

В результате, в Сарыагашском районе уровень дорог хорошего состояния увеличится до 60,3%, говорят эксперты. Оценить качество дорожного полотна и объем выполненных работ можно будет уже к концу этого года.