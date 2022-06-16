92-ой театральный сезон закрылся премьерой «Пигмалион»

Заядлая театралка Людмила Косарева, всегда в числе первых зрителей. Легкий и остроумный сюжет, предложенный великим Бернардом Шоу в «Пигмалионе», воплотили на сцене русского драмтеатра Шымкента.

«Мы часто ходим в театр, все артисты и спектакли замечательные. Думаю, сегодня получу большое удовольствие от спектакля»,—рассказывает зрительница.

История о том, что в свете встречают по одёжке, сегодня кажется еще актуальнее. Лондонский профессор фонетики, эгоист и заядлый холостяк заключает пари с приятелем полковником Пикерингом. За полгода он обещает превратить из замарашки — продавщицы фиалок Элизу Дулиттл в герцогиню.

Джентльмены, казалось, предусмотрели все, кроме маленькой детали — чувств, которые неожиданно вспыхнули между главными героями. Александра Калашникова уверена: аристократкой простушка-цветочница стала не каким-то чудесным образом — всего лишь много работала.

«Я играю в этом спектакле заглавную роль Элизы Дулиттл простой девчонки, которая в последствии становится настоящей леди. Этот спектакль очень сложный сам по себе, и готовились мы к нему долго. Поэтому сегодня очень волнительно, но надеюсь, что зритель оценит нашу работу и с достоинством мы ее покажем»,—делится актриса русского драматического театра.

Роль тактичного, образованного пожилого полковника Пикеринга досталась Анатолию Петриченко, мужчина признается, что образ положительного героя ему по душе, однако волнение присутствует всегда.

«Роль у меня хорошая, положительный персонаж полковник Пикеринг английский моралист, придерживается всех традиций, и он служит громоотводной между нашими героями, в принципе мне нравится. Всегда волнуюсь в любом случае. Важно, чтобы до зрителя дошли твои слова, мысли, чтобы тебе сопереживали, а для этого нужно поволноваться, чтобы собраться«,—рассказывает художественный руководитель русского драмтеатра.

Режиссер –постановщик спектакля «Пигмалион» Олег Белинский признается: выбрал этот спектакль потому что он бессмертен и уже на протяжении двухсот лет идет на мировых сценах.

«Пьеса заслуживает внимание потому что очень интересная история, которая смотрится зрителем с удовольствием, она где-то забавная, но и умная. Если артисты играют хорошо, правильно взаимодействуют, то зритель откликается, а если артисты будут волынить, то ничего путного не выйдет, а здесь артисты очень хорошо работают, и я их очень люблю»,—признается режиссер.