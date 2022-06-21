Аюпов планирует привлечь в Кентау больше туристов

В городе горняков планируют построить уникальную мечеть с привлечением инвесторов, санаторий в живописном месте Ащысай и современный торгово-развлекательный комплекс.

Рашид Аюпов в ходе 2-часовой встречи с населением рассказал о приоритетных направлениях в работе.

Глава Кентау заверил жителей, что город заживет новой жизнью. В приоритете у главы города наладить коммунальные сферы, обеспечить жильем и создать рабочие места. При этом сделать Кентау не менее посещаемый туристами, чем Туркестан.

«Из опыта работы в духовной столице мы пригласили к нам экспертов, которые уже разрабатывают логотип. Мы работаем для того, чтобы создать условия для туристов. К примеру, в селе Ащысай мы построим санаторий. В будущем у нас построят инвесторы мечеть уникальную и ТРЦ. При этом, мы не будем ставить в приоритет открытие ТРЦ и зон отдыха. Работаем над этим», — говорит Рашид Аюпов, аким г. Шымкента.

В приоритете вопрос работы с молодежью. Аким пояснил что главная цель — задержать молодежь в Кентау, для этого будут работать 24/7.

Журналисты издания провели опрос среди жителей — они разделились на два лагеря.

«Сколько обещали, сколько говорили и не один аким этого не сделал. Посмотрим, что будет, а я ничему не верю»,— говорит жительница.

«Президент вроде взялся за акимов и надеемся работать они будут. Пришёл вроде аким местный, вроде изменения есть»,— сказала жительница.

«А вы не спрашивайте, вы посмотрите город. Этот аким пришёл, вроде чиновники бегать начали»,— рассказал житель города.

Рашид Аюпов на должности акима г. Кентау 100 дней. Ранее он занимал должность акима г. Туркестана и надо отдать должное, под его руководством духовная столица стала центром притяжения туристов. Этот опыт Рашид Аюпов намерен применить и в Кентау.