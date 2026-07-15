В Туркестане обсудили архитектурные решения новых инвестпроектов

В Туркестане обсудили архитектурные решения новых инвестиционных проектов. Под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова состоялось заседание архитектурного совета, на котором инвесторы представили свои идеи, рассказали о планах по созданию новых рабочих мест и развитию туризма.

Особое внимание уделили внешнему облику зданий, их соответствию градостроительным нормам, инженерному обеспечению и гармоничному сочетанию с архитектурой региона. По итогам обсуждения проекты направили на доработку с учетом замечаний специалистов.

«Архитектурные решения должны сочетаться с историко-культурными особенностями региона и вносить вклад в формирование современного облика Туркестана. Выслушав предложения и мнения инвесторов, глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным управлениям. Даны поручения по совершенствованию архитектурных решений, приведению проектов в соответствие с действующими требованиями и ускорению темпов работ по их реализации», — сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.