Дом пенсионеров сгорел дотла в центре Туркестана

Семья пенсионеров в Туркестане осталась без крыши над головой из-за пожара. 80-летний Тастанбек ата вот уже неделю живет буквально на улице, передает OTYRAR.

Трагедия произошла 16 июня утром на улице Амангельды. Со слов пострадавших, причиной пожара могло стать замыкание. К одной розетке были подключены холодильник и морозильник — именно в этой комнате и вспыхнул пожар.

В доме также находился газовый баллон. 80-летнему пенсионеру удалось до приезда спасателей вынести его на безопасное расстояние и избежать взрыва. В считанные минуты огонь охватил практически весь дом — сгорело абсолютно все, говорят погорельцы. Спасая свое имущество, пенсионеры получили ожоги разной степени тяжести.Хозяйка дома до сих пор находится в больнице.

В Департаменте по ЧС информацией поделились неохотно. Все что удалось выяснить в ведомстве: «Горели 2 комнаты входные 35 кв.м и пристроенная к дому летняя кухня площадью 7 кв.м. Пожар был локализован в 10 часов 02 минуты и потушен 10:32».

Тем временем, Тастанбек ата вынужден жить на улице и ночевать на топчане. На его попечении также парень с инвалидностью и психологическим расстройством. Помочь первыми отозвались в акимате Туркестанской области.

«С акимата помогли. Они приехали все начали фотографировать, потом отправили 1 КамАЗ и 10 человек приехали, помогли убрать остатки после пожара, мусор весь вывезли. А еще помогли продуктами — 5 кг риса, масло, макароны на первое время. Но нам жить негде. Лето быстро пройдет, осень на носу», — говорят пострадавшие.

Тастанбек ата пытается восстановить дом собственными силами и надеется на материальную и физическую помощь от местных властей, депутатов и неравнодушных горожан. Адрес г. Туркестан, улица Амангельды 9, погорельцы живут на территории сгоревшего дома.