ФК «Ордабасы» сделал подарок болельщикам на День города

В честь празднования Дня города шымкентские футболисты сделали хороший подарок.

Ордабасы встречал у себя команду ФК «Тараз», встретили как говорится с душой, а проводили с проигрышем.

Наша команда обыграла гостей со счетом 3:2.

Тем самым шымкентская команда поднялась на одну строчку вверх.

«Непростой матч, в первые 20 минут матча нам удалось забить три мяча, но нужно отдать должное соперникам, они не опустили руки и боролись до конца. Думаю, мы пропустили совсем необязательных два гола, но все же одержали долгожданную победу. И конечно в такой праздничный день, мы хотели порадовать всех наших болельщиков. Пользуясь случаем хотел бы поздравить всех жителей и гостей нашего города с праздником! Еще хотел бы отметить горячую поддержку на стадионе, и не устаю говорить, что наши болельщики дают нам дополнительные силы, мы это ценим. Мы двигаемся дальше и готовимся к следующей игре», — говорит Эльхан Астанов, полузащитник Ордабасы.

Аким Шымкент следил за матчем. Мурат Айтенов поздравил футболистов и поблагодарил за хорошую игру.