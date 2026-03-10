В Туркестане прошел футбольный матч с патриотической акцией в поддержку референдума

На стадионе «Туркестан Арена» состоялся матч первого тура Казахстанской Премьер-лиги между футбольными клубами «Актобе» и «Тобол». В преддверии игры организаторы провели специальную акцию с участием молодежи в поддержку предстоящего референдума.
Футбольный праздник открылся патриотическим флешмобом.
Танцевальная группа «Жастар VIBE» представила постановку под названием «Рух», которая продемонстрировала единство молодежи и любовь к родине.
Перед началом матча туркестанские артисты исполнили патриотические песни, что создало праздничное настроение и подняло дух болельщиков.
«Референдум имеет большое значение для общества. Молодежь должна активно участвовать в важных политических кампаниях», — отметил Еркебулан Мадиярулы, председатель молодежного крыла «Жастар рухы» при партии «Amanat».
Во время акции болельщики подняли на трибунах большой небесно-голубой флаг и баннер с надписью «Референдум».
Кроме того, на экранах стадиона демонстрировался специальный видеоролик о референдуме, информирующий зрителей о значимости предстоящего события.
Таким образом, футбольный вечер в Туркестане стал не только спортивным мероприятием, но и общественно значимой акцией, направленной на повышение активности молодежи и поддержку государственных инициатив.
После завершения матча молодые волонтеры приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан», проведя уборку территории стадиона и продемонстрировав пример ответственности и общественной культуры.