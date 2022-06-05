Избирательные участки в Шымкенте начали свою работу

В южном мегаполисе стартовал референдум по поправкам в Конституцию Казахстана.

Заработали 311 избирательных участков. Правом голоса обладают 631 133 шымкентцев, достигших 18-летнего возраста.

Наша съемочная группа посетила № 8-ой избирательный участок, который расположился в здании музыкального колледжа. Уже в 7 часов утра здесь достаточно тех, кто пришел отдать свои голоса. Самой первый проголосовала жительница Абайского района Юлия Стукова.

«Я работаю в Энергоорталык. Мне с утра нужно идти заступать на смену. Поэтому я пришла ровно в 7. Проголосую и пойду на работу дальше«, — говорит Юлия Стукова.

Комиссия работает в составе 7 человек, также на месте присутствуют правоохранительные органы. Предпологается, что на 8-ом избирательном участке проголосовать смогут 1 700 человек.

Напомним, сегодня, 5 июня, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию Казахстана.

В бюллетене всего один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на референдум выносится 56 поправок. — Прим.), изложенные в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».