Как живут курды в Шымкенте

В Шымкенте проживет больше 4 тыс курдов, и все они хранят традиции своего народа и уважают культуру других этносов.

Семью Сулеймановых можно уверенно назвать интернациональной. Они этим гордятся. У всех сыновей жены разных национальностей!

История курдов берет за душу! Это разлуки, ссылки и нескончаемая тоска по Родине. Ссылки выпадали на долю этого народа каждые четверть века. В конце ХVIII века и в начале ХIХ века часть курдов была вынуждена покинуть историческую родину, где прожили их прадеды, где прошли их лучшие дни.

Впервые курды появились в Казахстане и Средней Азии в страшные годы сталинских репрессий это 1937 и 1944 годы. Семья Сулеймановых в Шымкенте живет еще со времен репрессий, главы семьи к сожалению уже нет в живых, но память о нем хранит не только семья, но и все курды, которые знали Камала Сулейманова.