Казахстанцев обманывают, предлагая дешевые туры

Казахстанцев обманывают, представляясь работниками банков, сотрудниками органов внутренних дел, но с приходом лета мошенники возобновили свою лже-туристическую деятельность.

Теперь они предлагают приобрести у них туры по выгодным ценам, берут предоплату и пропадают. При этом найти их не так то просто.

Жертвами фейковых туркомпаний стали трое жителей Петропавловска. По словам полицейских, в социальных сетях люди наткнулись на страничку с турами, на порядок дешевле, чем у других компаний. Соблазнившись ценой, решили отправить предоплату. Вот только вместо отпуска получили одно разочарование. Сразу после получения средств, говорят полицейские, мошенники перестали выходить на связь.

«Мошенники стараются убрать комментарии к своим публикациям, чтобы не было комментариев от пострадавших людей. Подписчиков очень легко накрутить. Нужно смотреть когда первая публикация была на страничке, как правило такие странички долго они не действуют никогда», — говорит Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный по особо важным делам ДП СКО.

Мошенников ищут. Правоохранители говорят, несмотря на то, что счета для перевода средств были казахстанские — но зачастую они транзитные и организаторы находятся не в Казахстане. Если находите представителя в интернете проверить проходит ли звонок на мобильный, даже могут сказать, что они в другой стране, но представительство в Казахстане должно быть, проверьте адрес.

«Если вам дают цену на 30-40 процентов ниже, чем средняя цена по рынку ,то естественно это мошенники, первый признак, если нереальные подарки дают. Турагенства не зарабатывают 50% с тура, у них очень небольшая маржа«, — говорит Алия Мамитова, директор туристического агенства.