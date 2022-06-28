Крупный пожар произошел в 11 микрорайоне Шымкента

В Шымкенте горит трансформатор, расположенный по улице Валиханова в 11-ом микрорайоне.

Об этом c места происшествия сообщил корреспондент OTYRAR. По неизвестным пока причинам загорелся уличный трансформатор, огонь перекинулся на деревянные доски и сухую траву. По словам очевидцев, до возгорания был слышен хлопок газа.

Известно, что трансформатор обеспечивал электричеством близлежащие дома, в которых на данный момент нет света.

На место пожара уже выехала бригада Департамента по чрезвычайным ситуациям.