Абайский район полностью обеспечат питьевой водой и электроэнергией

Абайский район, в котором проживает более 257 тысяч человек, до конца года будет полностью обеспечен питьевой водой и качественной электроэнергией.

Также работы по газификации будут завершены в следующем году, и жители будут на 100% подключены к природному топливу. Об этом на отчетной встрече с населением рассказал аким Шымкента Мурат Айтенов.

Также аким рассказал, что в 2023-2025 годах в рамках национального проекта «Комфортная школа» будет построено 7 школ. А именно в микрорайонах Нуршуак, Жанатурлан, Бозарык, Асар-2, Шымкент Сити и Достык.

Говорили и о безопасности. Улицы оснастят 250 камерами видеонаблюдения. В рамках проекта «Бюджет народного участия» планируется построить 15 универсальных детских площадок и 3 спортивные площадки.

Об этом и не только аким рассказал в ходе своего отчета жителям Абайского района. Однако последних интересовало решение других проблем. В один момент жители отказались слушать доклад и предложили перейти к формату вопрос-ответ. Аким согласился.

Людей было много, около 400. Встречу организовали в тойхане специально, чтобы могли прийти как можно больше людей. Каждому желающему предоставили возможность обратиться к акиму напрямую. Там же на местах присутствовали руководители всех управлений. Каждый запрос аким поручал взять в обработку профильным ведомствам.

Не обошлось и без претензий. В целом, на встрече было шумно, находились и те, кто уверял, что подобные встречи проводятся лишь для галочки. В один момент Мурат Айтенов обратился к горожанам со словами: «Подождите, не перебивайте. Всех выслушаем, даже если придется быть тут до вечера. Когда вообще такое было, чтобы я убежал? Надо же уважать друг-друга в конце концов».

Вопросы были разные, в основном все они крутятся вокруг газоснабжения, детских площадок, качества дорог в населенных пунктах и самое главное, люди выразили недовольство по поводу сноса домов, находящихся в 100 метрах от аэропорта. Многие из них, к слову, не имеют документов.

«Зачем вам жить возле аэропорта? Там шумно и грязно. Там не должно быть домов. Сносить будут только по вашему согласию, вам заплатят по рыночной цене, лучше приобретите дом в другом районе. Аэропорт расширяется, здесь в будущем будут много международных рейсов принимать. Зачем вам гул самолетов», — спрашивает аким.

«А нам не нужны самолеты, нам нужен наш дом. Пусть никто не прилетает», — сказал старейшина.

К слову, эти споры по поводу домов, находящихся в непосредственной близости от аэропорта ведутся уже давно. Местные власти ведут переговоры с жителями и объясняют, что аэропорт это стратегический объект, и земельные участки с постройками, расположенные в 100 метрах от его территории, будут изъяты для государственных нужд рано или поздно.