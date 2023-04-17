Как Айтенов решает вопросы проблемных многоэтажек

Жители микрорайона «Шымсити» не успели заселиться в новые квартиры, как пришлось обивать пороги различных инстанций. С первых дней забилась канализация, начались проблемы со светом, водой и газом.

Жильцы обратились за помощью к акиму города. Мурат Айтенов дал слово, что в течение трех месяцев решит проблемные вопросы девяти новостроек. Час «Х» наступит в середине мая. Какая работа уже проделана и на что сегодня продолжают жаловаться жильцы?

Жители заселились в квартиру в микрорайоне «Шымсити» год назад. Но радовались недолго. Начались перебои с водой и электричеством. В новостройке не было газа. Стали жильцы и заложниками весьма дурно пахнущей проблемы — канализации.

«Не было и нормального асфальта, не было воды, в общем, много проблем. Мы обратились к акиму, он приехал и сказал, что до 15-го мая всё решит», — говорит Шакура Кабылкызы, жительница дома № 9 микрорайона «Шымсити».

Городской глава дал слово, что все замечания новосёлов устранят. В том числе и с газом.

«Было очень много проблемных вопросов в этом районе, мы постарались все решить. Осталось подвести газ, эта проблема тоже решаема. Уже 80 процентов жителей документы подготовили. Будем регулярно выезжать на участки и следить, чтобы вопросы решались быстрее», — говорит аким.

В приоритете — строительство комфортного и безопасного жилья. В ближайшие два года в Шымкенте возведут многоэтажные жилые дома, в том числе в микрорайонах Бозарык и Акжайык. Вместе с тем продолжится реализация кредитного жилья по льготной ставке по линии Отбасы банка — свыше одной тысячи квартир до конца 2023-го года.

Обратиться к акиму Шымкента теперь можно в любое время суток по номеру 109. Для пользователей социальных сетей всегда доступна официальная страница в Инстаграм. Ближайший приём граждан состоится третьего мая.