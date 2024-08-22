Когда и где можно встретиться с акимом Шымкента

Пресс-служба акима Шымкента поделилась графиком выездных встреч градоначальника с населением.

Итак ближайшая встреча выездная встреча намечается 9 октября с жителями Абайского района. Она состоится в здании школы-лицея № 89 в микрорайоне Асар по адресу улица Сейхун 2001.

23 октября Габит Сыздыкбеков планирует провести встречу с жителями Аль-Фарабийского района в здании Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова по адресу проспект Тауке хана 5.

6 ноября лично пообщаться с акимом и задать ему свои вопросы смогут жители Енбекшинского района. Локация: жилой массив Базарқақпа, Қарсақбай көшесі 15/1, общеобразовательная школа «Түркістан».

20 ноября запланирована встреча акима Шымкента с жителями Каратауского района. Она состоится в микрорайоне Туран по адресу 192 квартал 20/5, в стенах школы Зияткер.

Заключительная в текущем году большая встреча Габита Сыздыкбекова состоится с жителями Туранского района. Дата: 4 декабря. Локация: здание Ассамблеи Народа Казахстана по адресу ул. Желтоқсан 9/4.

Жители, которые хотят попасть на встречу к акиму, обращайтесь по всем вопросам в районные акиматы.