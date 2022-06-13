Многодетная мать пыталась спрыгнуть с 9 этажа в Шымкенте

Причиной тому послужила ссора с супругом. Женщину удалось спасти сотрудникам полиции, передает OTYRAR.

Как стало известно, на крыше одной из многоэтажек города женщина пыталась совершить суицид. Ее увидели прохожие и сразу же сообщили в полицию. Вероятно, времени на раздумия было достаточно. Стражи порядка успели добраться до места вовремя, трагедии удалось избежать чудом.

«Мы выехали на место и увидели что женщина пытается выпрыгнуть, мы пролезли с ребятами на чердак, оказалось что она стоит совсем рядом. Сначала пытались поговорить, но толку не было, она уже шла прыгать. Мы схватили ее за платье и потащили к себе, после чего она начала биться»,- рассказал полицейский Сунгат Абилов.

Как сообщили полицейские, причина суицида — ссора с мужем. Женщина рассказала, что сильно поссорилась с супругом и решила свести концы с жизнью.

«Мы ее успокоили и передали в руки медикам. Такие случаи часто происходят, наша задача спасти, сделать все чтобы жизнь человека сохранить. Мы не считаем это подвигом, мы ведь знали куда идем работать, так что это наши будни. После мы доставили ее в РОВД и там выяснилось, что она считается уже несколько дней без вести пропавшей. Также доставили в РОВД ее супруга, сейчас следователи выясняют все обстоятельства, а мы продолжаем работать», — говорит полицейский Сунгат Абилов.

Как стало известно, женщина многодетная мама, сейчас ее жизни ничего не грозит, а вот поощрят ли сотрудников полиции, которые спасли жизнь человека, пока не ясно.