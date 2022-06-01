Многонациональный Шымкент. Журналисты побывали в гостях у чеченской семьи

Издание OTYRAR начинает новый сезон проекта «История семьи». В этом проекте мы расскажем о народах, которые живут в мире и согласии в южном мегаполисе.

Как принял Казахстан?

Это было очень тяжелое время! Когда понимаешь, какие мужественные были люди, на что они шли ради того, чтобы выжить, сохранить семью. Тяжелые времена, которые не хочется вспоминать, но и нельзя забывать. Чеченцев и ингушей выселяли из своих домов. Людей убивали, многие погибали от голода и холода.

Сталинская операция «Чечевица» оставила глубокую рану в сердцах миллионов людей. В феврале 1944 год было принято решение, депортировать многие народы Кавказа в Казахстан.

Для многих народов, пострадавших от большого террора, Казахстан стал домом. Мужество и терпение наших предков помогли достойно пройти тяжелейшие испытания.

Спустя почти 80 лет! Город Шымкент! Корреспонденты идут в гости к чеченской семье. Как и в каждом народе, гость у чеченцев всегда на почетном месте.

Жизнь в Казахстане

Рамзан Матаев руководитель чеченской диаспоры в Шымкенте. Сам-потомок переселенцев. Его мама Алуба Матаева рассказывает, что в самый трудный для народа момент, казахский народ протянул руку помощи! Казахи и чеченцы, как, впрочем, и другие народы сегодня живут в мире и согласии.

«Когда переселяли в Казахстан, тогда никто не понимал, какая жизнь ждет нас здесь. Те, кто выслал целый народ прогадали в том, что не ждали, что казахский народ встретит ссыльных как своих. Спасибо казахскому народу за это», — говорит Рамзан Матаев.

В Шымкенте больше тысячи чеченцев. И это при том, что многие вернулись в Чечню. Богат южный край и на талантливых чеченцев. Одна из них семья Дециевых, выходец из которой известный борец Бисолт Дициев.

Есть и звезды! Элина Муртазова из Шымкента. Сейчас живет в Грозном. Наша землячка про свою Родину не забывает. Недавно Элина исполнила произведение великого композитора Шамши Калдаякова на казахском языке. Песня мгновенно набрала просмотры в сети и стала одной из самых популярных.

Что такое единство? На эту тему можно размышлять и спорить долго! Понятно одно, что единство народов укрепляется дружбой между каждым из нас. В Шымкенте живет сотни разных национальностей в мире и согласии! Главная наша цель — сохранить это единство, чтобы при всем желании никто не смог эту дружбу разрушить.