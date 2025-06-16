Труд во благо здоровья: в Шымкенте наградили лучших врачей

В Шымкенте поздравили тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья горожан. В честь профессионального праздника лучших представителей медицинской отрасли наградили благодарственными письмами акима города. Особо отличившимся врачам вручили почётные нагрудные знаки «Отличник здравоохранения».

Баян Рыстаева среди тех, чей вклад в развитие медицины оценили по достоинству. Она удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения». 31 год врач помогает пациентам вернуться к полноценной жизни, из них 23 года руководит отделением в городской инфекционной больнице. Признаётся — профессия сложная, но любимая.

Баян Рыстаева, заведующая отделением городской инфекционной больницы: «Очень рада, что мой труд оценили. Получаю награду. Поздравляю коллег, желаю всем здоровья. Пусть встречаемся только по хорошим поводам».

Почётные грамоты и награды получили и другие врачи. Поздравления от имени главы города вручал первый заместитель акима Куаныш Асылов. Он подчеркнул — профессия медика требует не только высокой квалификации, но и огромного терпения.

Куаныш Асылов, первый заместитель акима г. Шымкента: «Профессия врача всегда была уважаемой. Спасать человеческие жизни — огромная ответственность. Вы стоите на передовой здравоохранения, боретесь за жизнь каждого пациента. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в работе».

Сегодня в медицинских учреждениях города трудятся тысячи специалистов. Их работа требует круглосуточной готовности и самоотдачи. И, как отмечает глава городского управления здравоохранения, самой главной наградой для врача остаётся искренняя благодарность пациентов.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента: «Прекрасный праздник. Все знают — работа нелёгкая. Срочная помощь, дети, мамы… Главное — признательность людей. Я всегда говорю коллегам: нужно заслужить благодарность пациентов. Главное, чтобы каждый больной получил помощь вовремя. Стараемся помочь каждому, даже добрым словом».

Благодаря профессионализму шымкентских врачей и применению современных технологий в городе уже проведено более полутора тысяч операций. В их числе — 240 трансплантаций почек, 35 пересадок печени и две пересадки сердца.