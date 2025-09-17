Вторая городская больница Шымкента: Когда стаж работы не цифра, а сама жизнь

В число лучших медучреждений нашего мегаполиса входит, без сомнений, Шымкентская городская больница №2. Она является одним из ведущих многопрофильных медицинских учреждений региона.

Сегодня здесь работают операционные, оборудованные лучшей современной медицинской техникой. Квалифицированные хирурги и опытные анестезиологи обеспечивают высочайший уровень помощи пациентам. Руководит больницей главный врач Бакытжан Джолдасбекович Позилов.

В больнице проводят операции по всем направлениям хирургии:

* общая хирургия;

* травматология и рабиология;

* урология;

* гинекология;

* нейрохирургия;

* операция на вены;

* лапароскопические и эндоскопические вмешательства.

Состояние каждого пациента оценивается индивидуально, перед операцией проводится полная диагностика. На послеоперационном этапе в отделении интенсивной терапии и реабилитации круглосуточно работают медицинские специалисты, обеспечивая пациентам быстрое восстановление.

Словом, Шымкентская городская многопрофильная больница №2 продолжает быть надежной опорой в защите здоровья жителей.

Справедливости ради стоит сказать, что во многом такую безупречную репутацию больнице, которую старожилы помнят, как медсанчасть «Фосфорник», создали медики старшего поколения. О двух из них сегодня мы расскажем.

…В шумном рабочем ритме городской больницы №2 трудятся две женщины, чья преданность медицине и больнице – это настоящее вдохновение. Еще задолго до вооружения медиков современными компьютерами и планшетами, когда главными помощниками врачей и медсестер были сердце, опыт и человеческое слово, сюда пришли два человека и остались здесь навсегда.

По-прежнему в строю

Они начали работать в 80‑е годы прошлого века, и сегодня по-прежнему трудятся вместе.

Сауле Абдикадировна Байдаулетова начала свой путь в 1982 году, ее трудовой опыт насчитывает уже более четырех десятков лет – долгожданный юбилей, но она все равно остается в строю больничного коллектива. За эти годы она успела попробовать себя в самых разных направлениях медицины.

Акжамал Тойшиевна Естаева впервые переступила порог больницы в 1984-м. С тех пор прошло немало времени, но она каждое утро, как и прежде, проходит по знакомым коридорам с тем же искренним интересом к своему делу и бережным отношением к каждому пациенту.

Как проходил их профессиональный путь

Посвятив всю жизнь работе в больнице, эти две удивительные женщины прошли через многое, о чем мы с вами даже не подозреваем.

Сауле Абдиразаковна начинала свой трудовой путь еще в детском ревматологическом санатории, где лечила ребят, чья болезнь не всегда видна с первого взгляда, но требует особого внимания и заботы. Позже она работала в реанимации и хирургии, где каждый день, на протяжении семи лет вела борьбу за чью‑то жизнь в буквальном смысле слова.

А также она внесла свой вклад в развитие диагностического отделения, где вся работа становится одним большим механизмом и требует особого подхода.

Уже в возрасте 21 года Сауле Абдиразаковна стала старшей медсестрой. С тех пори и по настоящее время остается ей. Сначала в поликлинике, а сегодня она – старшая медсестра отделения рабиологии, где на ее плечи легла ответственность контроля и организации работы, гарантируя безопасность и точность в обеспечении и своевременной вакцинации пациентов с различными степенями укусов теми или иными животными.

Несмотря на возраст, со временем она окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби и получила диплом о послесреднем образовании по программе академического бакалавриата.

Изначально Акжамал Тойшиевна работала акушеркой: с 1984-го по 2007 год она помогала появиться на свет сотням детей, слышала первый крик новорожденных. С 2007-го ее судьба неразрывно связана с инфекционной службой: она стала работать медсестрой инфекционного контроля, наблюдая, предупреждая, заботясь о людях, оставаясь на страже здоровья каждого, кто попадал в зону ее ответственности.

Пенсия? Нет, не в этой истории

И вот что особенно примечательно: обе женщины уже давно достигли пенсионного возраста. Да‑да, они вышли на пенсию, но… остались работать в больнице.

Ни грамма мелочности в этом решении: это не просто трудовая привычка, а зов сердца, привычка бессрочного долга и любви.

Каждое утро они приходят на работу, приезжают пораньше, чтобы все успеть: сказать коллегам и пациентам: «Доброе утро!» – и сразу в бой. Есть что‑то трогательное в их тихой и продуманной самоорганизации. Они точно знают: здесь им нужно быть. Больница, пациенты и сотрудники нуждаются в них – в их опыте и внимании.

Что значит 40 лет службы?

Сейчас многие меняют работу, профессию, иногда даже карьеру несколько раз в жизни. А эти две женщины не просто остались верны родной больнице, но и смогли стать незаменимыми.

Годы проходят, жизнь идет, а они по-прежнему остаются членами одной большой команды, которая со временем переросла в семью. Для кого-то они опора, поддержка и новаторы. Обучая новое поколение, передавая весь свой опыт и знания молодым специалистам, они оставляют в них частичку себя.

Жизненный опыт, который приходит только с годами: как распознать нестандартный случай, как утихомирить панику при сложностях, как руками и голосом успокоить родственников, чей член семьи сейчас в реанимации…

Это терпение, переросшее в добродетель. Вглядываешься в их лица и видишь не обычную усталость, а ту, что прошла сквозь сотни историй, каждая из которых оставила в их судьбе свой особый смысл.

В больнице менялись сотрудники в кабинетах, а «сердце» и стены этого здания все те же. Менялись и больница, и город, и люди, а наши ветераны труда оставались молчаливыми хранительницами истории.

Они, как часы, которые, кажется, всегда тикали одинаково, но на самом деле отмеряли не секунды, а целую жизнь больницы, сотни историй, сотни людских судеб. И сегодня их знают как самых опытных, самых чутких, самых надежных.

Личное – в большом

Когда разговариваешь с ними, забываешь о цифрах… Но в памяти навсегда остаются живые детали.

У Акжамал Тойшиевны голос мягкий, но уверенный, а руки и глаза говорят о богатом опыте. Она вспоминает, как много лет спустя пришла девушка, которая родилась когда-то с нелегким диагнозом, и просто сказала: «Спасибо!» Кажется, всего лишь слово, но в тот момент понимаешь, что ты медсестра, которая боролась изо всех сил, не теряя надежды, и спасла ей жизнь. Такая благодарность – самый ценный подарок, который остается с тобой навсегда.

У Сауле Абдикадировны взгляд строгий и теплый одновременно. Особенно светятся ее глаза, когда она вспоминает, как в реанимации однажды ночью удалось спасти жизнь человеку, и тогда все – и она, и врачи, и семья – поверили, что чудо возможно. И до сих пор, когда приходит новая трудная смена, она тихо берет на себя роль лидера, будто говорит: «Мы это уже проходили, пройдем еще раз».

И еще. Они умеют смеяться – тихим заразительным смехом, привычным, как разговоры на перемене. Шутки о том, как раньше они помогали появляться на свет детям, а теперь разбираются с инфекциями. Или как эндоскопию помнят лучше, чем сериалы. По-доброму. Без пафоса.

Почему о них стоит писать?

Первое – стабильность. В современном мире, где все быстро меняется, эти две женщины – островок стабильности, уверенности и практической мудрости.

Второе – наглядный пример: молодые врачи и медсестры, глядя на них, видят, что можно служить делу не ради галочки, а быть нужным всю жизнь, передавая свою вековую мудрость и багаж знаний. Ведь каждая смена – это как особая глава в большой книге жизни, в которой важно все – от больших деталей до мельчайших подробностей.

Третье – престиж профессии, который поддерживается не словами, а делом. В эпоху, когда говорят о цифрах, метриках и интернете, они напоминают, что главная и незаменимая технология – это человек. С теплом. С опытом. С ответственностью.

Праздник знаний, преданности и доброго сердца

Сегодня мы отмечаем 43 года службы Сауле Абдикадировны и насыщенный 41 год работы Акжамал Тойшиевны.

Это не просто даты, а эпоха, запечатленная в сменяющихся декорациях – от старого «Фосфорника» до современной больницы №2.

Это память о том, что медицина не в цифрах и оборудовании, а в руках, которые знают, как остановить дрожь. В сердцах, которые не остыли даже через десятилетия. В духе человека, который каждый день готов поднять голову и сказать: «Я здесь, я еще могу помочь».

В завершение – живой штрих

Увидишь их в коридоре больницы и подумаешь: вот идут две медсестры, слегка согнувшись. Одна задумчиво смотрит вдаль, другая – с мыслями о следующем дне. Даже слегка усталые, они не просто люди, а легенда больницы.

И когда-нибудь, после их ухода на заслуженный отдых, о них будут говорить: «Это были женщины, которые подарили нам чуть больше тепла и внимания». Потому что стаж – это не просто цифра, а любовь, преданность, история.

Спасибо нашим многоуважаемым ветеранам городской больницы №2 за их невероятный путь в профессии! Ваша работа – это наше здоровье. Ваши истории, наполненные заботой о нашем здоровье, достойны того, чтобы рассказать их людям.

Жанна Курманбекова