«Получишь диплом, не сдавая экзамены»: аферистку осудили в Шымкенте

Жертвами мошенницы стали двое новоиспеченных студентов местного ВУЗа.

Первокурсники поверили на слово женщины о возможности не посещать пары и экзаменационные сессии. Так за четыре года «учебы» молодые люди отдали злоумышленнице 1 млн 600 тыс тенге, но в итоге остались без диплома.

О произошедшем они сообщили в полицию. Факт следователи зарегистрировали по статье «мошенничество». Полицейские в ходе розыскных мероприятий опросили всевозможных свидетелей и проверили денежные переводы потерпевших. В результате оперативники установили и задержали подозреваемую, которая оказалась бывшим работником учебного заведения. Свою вину женщина признала полностью.

За совершение мошенничества в отношении двух лиц суд приговорил ее к трем годам ограничения свободы.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам во избежание подобных фактов мошенничества не доверять малознакомым лицам, предлагающим сомнительные услуги. Если же вы стали жертвой или очевидцем правонарушения, незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение полиции и по номеру 102.