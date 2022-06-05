Популярного актера встретили на избирательном участке в Шымкенте

На одном из избирательных участков наша съемочная группа встретила Асанали Ашимова.

Как рассказал сам Асанали Ашимов, в южном мегаполисе он оказался благодаря командировке. Здесь же популярный актер решил принять участие в референдуме.

«Я голосую в Шымкенте, прошел всю процедуру по прикреплению и пришел голосовать. Для меня референдум словно праздник, думаю он нужен был нашей стране”, — сказал Асанали Ашимов.

После того как известный актер отдал свой голос, его долго не отпускали избиратели и журналисты. И если кто-то задавал вопросы, другие же просили сделать фото на память о всенародном голосовании.