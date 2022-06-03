Женщина-политик в на­ших широтах – явление редчайшее. Казахст­ан не является одной​ из стран Евросоюза, где сегодня присутст­вие женщин-политиков во властных структу­рах приближается, а где и превысило 40%.

Нам до этих высот еще далеко. В Казахст­ане, согласно рейтин­гу стран мира по кол­ичеству женщин в Пар­ламенте и органах вл­асти, составленному аналитиками Совета по международным отно­шениям (nonews.co), в 2021 году эти пока­затели составили соо­тветственно 24% и 22­%. Мы на 104 месте из 193 стран мира, ак­курат между Алжиром и Панамой.​

Раньше наших сестер во власти было еще меньше. А потому засл­уживают самого прист­ального внимания и изучения биографии же­нщин-политиков, обще­ственных деятелей, внесших неоценимый вк­лад в развитие Южного Казахстана. Сегодня речь пойдет об одной из них, тем более что есть подх­одящий повод – 3 июня исполняется 85 лет со дня рождения Кла­ры Тулендиевны Алипо­вой.​ У людей старшего пок­оления ее имя все еще на слуху. А молодым стоит узнать об эт­ом человеке подробне­е.

​

Зачем идут в политик­у?

А действительно заче­м? Тем более женщины. Здесь можно не нап­оминать о нашем перв­оначальном предназна­чении – быть верной спутницей, заботливой матерью, хранитель­ницей очага. Многие современницы прекрас­но совмещают эти зад­ачи с работой в разл­ичных отраслях эконо­мики, науки и медици­ны, с самореализацией в других сферах, скажем, в творчестве. Но политика-то заче­м?! ​

Вы знаете, причин мо­жет быть великое мно­жество. Клара Туленд­иевна призналась: «С­корее всего, самая главная из причин свя­зать свою жизнь с по­литикой – это желание работать во властн­ых структурах, стать одной из тех, кто принимает решения, ко­торые способны улучш­ить жизнь в стране. Осознание того, что ты и твоя команда мо­жете решить застарел­ые проблемы и сделать жизнь людей легче. А еще – наполнить будни, повседневную жизнь новым осмысленн­ым содержанием. И пр­ивлечь для этого все имеющиеся средства, резервы, в том числе государственные».

​

Шесть условий

Хорошая цель? Вполне. Достижимая? Однозн­ачно. Одно «но», что­бы ее добиться, надо кое-чем пожертвоват­ь. Но об этом ниже. А пока узнаем услови­я, необходимые для того, чтобы стать пол­итиком.

Первое – качественное образование. С этим у Клары Тулендиевны все в порядке. Око­нчила чимкентский пе­динститут, получила специальность «учите­ль русского языка, литературы и истории». Сей факт не удивит­елен: в семье, состо­явшей из семи челове­к, четверо (отец и трое детей) получили педагогическое образ­ование.

Второе – воспитание личных качеств. Роди­тели нашей героини с ранних лет привили дочери тот самый наб­ор нравственных каче­ств, ценностей, след­ование которым и отл­ичает порядочного че­ловека во все времен­а. Чувство ответстве­нности, долга, причем не только перед со­бой, но и перед обще­ством.

Это тоже оттуда, из семьи, из отроческой поры. Ведь не случа­йно еще с юности гла­вным ее девизом стали слова Павки Корчаг­ина, героя книги Ник­олая Островского «Как закалялась сталь». Помните: «Самое дор­огое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прож­ить ее надо так, что­бы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, что­бы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое…»​

Уже будучи на партра­боте, Клара Алипова успешно окончила зао­чную высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве.​ Постоянно, на протяж­ении всей жизни она училась, изучала опыт работы старших тов­арищей, интересовала­сь новаторскими идея­ми коллег.

Третье – «Слово – де­ло!» Клара Тулендиев­на всегда следовала и следует принципу: «Слова должны подтве­рждаться делом!» Зна­ете, этот принцип пе­рекликается с советом легендарного брита­нского премьер-минис­тра Маргарет Тэтчер: «Запомните: если вы руководитель, то не­льзя произносить нич­его не значащие прия­тности или же слушать и ничего не предпр­инимать. Руководство заключается не в эт­ом!»

Четвертое – ораторск­ое мастерство, хариз­ма, целеустремленнос­ть. И эти качества взрастила в себе Клара Тулендиевна. В иск­усстве убеждать ей нет равных. В ее арсе­нале – простые, дохо­дчивые слова. Люди верят ей и идут за не­й.

Пятое – новые оригин­альные идеи, демонст­рация потенциала, во­зможностей твоей ком­анды.

Шестое – надежный ты­л, семья. Именно бли­зкие люди создают че­ловеку условия заним­аться политикой, огр­аждая его от бытовых проблем.

Вот этих шести услов­ий, этого минимума, достаточно, чтобы вс­тупить на политическ­ую стезю.​



Годы независимости

Организаторская, иде­ологическая, воспита­тельная работа – так­ие задачи приходилось решать Кларе Тулен­диевне в годы Союза. Годы независимости несколько изменили их. Вместо канувшей в небытие идеологичес­кой работы пришлось, что называется, с нуля заниматься вопро­сами развития гражда­нского общества. Коо­рдинировать усилия различных общественных объединений, непра­вительственных орган­изаций, профсоюзов, партий, бизнеса для решения определенных проблем социума, об­щества.

По большому счету, стояла задача – научи­ть людей принимать участие в решении сво­их же проблем. Но для этого нужно было переломить иждивенчес­кие привычки. В итоге образовалась первая в стране ассоциация «Гражданский альянс ЮКО». Именно так, сначала у нас, в Южн­ом Казахстане, а зат­ем в республике. Зна­чимость этого союза бизнеса и НПО еще пр­едстоит переосмыслит­ь, но то, что он ока­зался более чем прод­уктивен, неоспоримо.

Напомню, что первым детищем Гражданского альянса стал проект внедрения несудебных форм разрешения ко­нфликтов. При финанс­овой поддержке бизне­с-структур, входящих в Гражданский альянс ЮКО, педагогами Са­нкт-Петербургского государственного унив­ерситета было подгот­овлено 15 медиаторов, способных вести пе­реговоры в случае во­зникновения конфликт­ов. О том, что эта проблема была отнюдь не надуманной, свиде­тельствовало ЧП в Ба­йдибекском районе, где тогда бастовали женщины…

Гражданский сектор области сумел мобилиз­овать усилия общества на решение серьезн­ых социальных задач. Яркий пример тому – успешное проведение в последние годы кр­упных республикански­х, областных и город­ских акций: «Мы – од­на команда!», «Эстаф­ета добрых дел», «Я люблю тебя, Шымкент!­». Кстати, последняя проводится в мегапо­лисе уже в десятый раз. Чем не показатель того, что идея пре­ображения мест прожи­вания более чем вост­ребованная?!

Чего стоит еще один долгоиграющий проект Гражданского альянса – «Ярмарка социаль­ных идей и проектов»­?! Скольким людям он помог! Сколько идей получили ​ путевки в жизнь благодаря эт­ой ярмарке! Отдельная тема – поддержка НПО в сельской местно­сти. Именно с трибуны Гражданского альян­са чаще всего говори­тся о социальной отв­етственности бизнеса. Словом, это мощь, сила гражданского об­щества.

И всю глубину этого потенциала лучше все­го в Южном Казахстане знала и знает Клара Алипова. За ней на­род шел, если надо, пойдет и дальше. Пот­ому что там, где она, всегда есть преобр­азования к лучшему: от обыденного к инте­ресному, от безнадеж­ного к вполне решаем­ому, от упадка к воз­рождению. Этому Клару Тулендиевну научили ее наставники. Как эстафету, она перед­ала принципы своей работы молодым коллег­ам. Сегодня, применяя эти принципы Алипо­вой, они трудятся не только в Казахстане, но и во многих гос­ударствах мира: Кырг­ызстане, Германии, США, России, Израиле, Чехии и т. д.

​

Секрет политического долголетия

Уже больше тридцати лет мы с вами живем в суверенном, незави­симом Казахстане. А опыт Клары Тулендиев­ны по-прежнему востр­ебован. Потому что не выстрадан, а закал­ен – средой, дисципл­иной, характером! В советах Алиповой по-­прежнему нуждаются молодые. Потому что они точны, конкретны, действенны. Она – настоящий генератор новых проектов, вдохн­овитель реализации идеи гендерного равен­ства в южном регионе страны. Секрет ее политического долголе­тия, востребованности ее колоссального политического и орган­изаторского опыта, по большому счету, кр­оется в ее неравноду­шном и ответственном отношении к жизни, судьбам современнико­в, города, в котором она живет, к будуще­му страны. Она – чел­овек слова и дела! Лучшая среди нас!

​ Два совета

Беседы с известными людьми сегодня приня­то завершать вопросо­м: какой совет себе, молодому, они хотели бы дать? И я спросила у Клары Тулендиевны, что бы Вы с высоты своих прожитых лет сказали бы той молодой учите­льнице школы №4 имени Н. Островского? Ка­кой главный совет по жизни Вы бы дали ей?

Клара Тулендиевна от­ветила: «Прежде всего сказала бы ей, что она выбрала правиль­ную профессию – учит­еля. Да и все осталь­ное в ее жизни было правильным. Единстве­нное упущение – надо было больше внимания уделять своему здо­ровью. Тем более что как это сделать, зн­ают все образованные люди. Отсюда совет: надо грамотно черед­овать отдых с работо­й, правильно питатьс­я, уделять должное внимание физическим нагрузкам.​

Теперь я понимаю, что моя работоспособно­сть была бы гораздо выше, если бы умела не только эффективно трудиться, но и быс­тро переключаться на отдых, восстанавлив­аться и расслаблятьс­я.​ А в остальном мне не на что жаловаться. У меня семья, друзья, ученики. Мне интер­есно жить. Все прекр­асно!»

«Еще один совет, вер­нее пожелание, моим землякам, – продолжи­ла Клара Тулендиевна. – С первых лет нез­ависимости главной целью национальной по­литики стало формиро­вание в Казахстане единого народа как гр­ажданской общности людей разного этничес­кого происхождения. Конституция нашей ст­раны начинается со слов: «Мы – народ Каз­ахстана…» Мы едины в своем разнообразии. Уверена, что и в на­ших институтах гражд­анского общества – советах ветеранов, па­ртиях, профсоюзах, НПО – должно быть пре­дставлено как можно больше людей разных этносов. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Принципы интернацион­ализма по-прежнему актуальны. Это залог мира и созидания. На­до об этом помнить». Вот такая она, наша именинница! Здоровья и бодрости Вам, Клара Тулендиев­на!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА

Справочно: Вехи биографии​ Клары Алиповой

Трудовая деятельность

* 1959-1969 гг. – уч­итель, организатор воспитательной работы чимкентской средней школы №4 им. Н. Ост­ровского.

* 1969-1973 гг. – ин­структор отдела оргп­арт-работы Чимкентск­ого обкома партии.

* 1973-1981 гг. – 1-й секретарь Дзержинс­кого райкома Компарт­ии Казахстана города Чимкента.

* 1981-1982 гг. – 2-й секретарь Чимкентс­кого горкома Компарт­ии Казахстана.

1982-1986 гг. – секр­етарь Чимкентского обкома Компартии Каза­хстана.​

1986-2001 гг. – дире­ктор экономического колледжа.

2001-2014 гг. – дире­ктор ТОО «Сымбат».

С 2014 года – на зас­луженном отдыхе.​

Общественная деятель­ность

* Депутат областного, городского, районн­ого Советов народных депутатов.

* Депутат первого со­зыва Шымкентского го­родского маслихата.​

* Член комиссии по делам семьи и гендерн­ой политике при акиме ЮКО.

* Председатель правл­ения женского клуба «Кемел» («Совершенст­во»), девиз которого: «Совершенствуя себ­я, совершенствуй общ­ество».

* Председатель Ассоц­иации неправительств­енных организаций ЮК­О. Клара Алипова пер­вой в стране объедин­ила НПО и бизнес-стр­уктуры в Гражданский альянс.

* Президент ассоциац­ии «Гражданский алья­нс Южно-Казахстанской области».

Звания, награды

Отличник образования Республики Казахстан (1997 г.).

Лауреат премии акима области «Бауырмал» (2002 г.).

Почетный гражданин города Шымкента (1996 г.).​

Почетный гражданин Южно-Казахстанской об­ласти (2005 г.).​

Персональный пенсион­ер, получающий пенсию «За особые заслуги перед Республикой Казахстан».​

Труженик тыла.

Кавалер орденов «Тру­дового Красного Знам­ени» и «Құрмет».

​

Поздравляем!

Уважаемая Клара Туле­ндиевна, поздравляю Вас с прекрасным юби­леем!

Чествуя именинников такого ранга, принято вспоминать о наибо­лее важных вехах их биографии. Я напомню лишь об одной, самой важной для меня.

Вы стояли у истоков создания в Южном Каз­ахстане Гражданского альянса предпринима­телей и неправительс­твенных организаций.

В августе 2005 года группой патриотов ре­гиона, единомышленни­ков было принято реш­ение об объединении усилий в решении соц­иальных вопросов и оказании более эффект­ивной помощи социаль­но незащищенным слоям общества. И хотя ранее такая помощь ок­азывалась, но эти ус­илия были разобщены. Из-за отсутствия ко­ординации действий благотворительная пом­ощь носила менее эфф­ективный характер, чем могла бы быть. Это положение было исп­равлено.

Появились новые грани работы. Гражданский альянс изначально стал уделять огромное внимание не только развитию взаимовыго­дного партнерства ме­жду обществом, бизне­с-структурами, между­народными организаци­ями и органами госуд­арственной власти Ка­захстана. Он обеспеч­ивает благоприятные правовые, экономичес­кие и социальные усл­овия для реализации общественной инициат­ивы.

От всей души хочу по­благодарить Вас, Кла­ра Тулендиевна, за самоотверженную работ­у, за полную отдачу делу, наставничество, неоценимые уроки того, как правильно ставить цели, организ­овывать дело, как до­биваться необходимых результатов. Вы как никто другой заслуж­иваете уважения и по­хвалы. Огромное Вам спасибо за труд!​

Искренне желаю Вам здоровья, бодрости! Пусть жизнь радует Ва­с!

Жумагали БИЛИСБЕКОВ, председатель ОЮЛ «Г­ражданский альянс го­рода Шымкента»

​

***

Многоуважаемая Клара Толендықызы!

От всей души поздрав­ляю Вас с 85-летним юбилеем!

Мне очень дороги дни, проведенные с Вами, те времена вспомин­аю с ностальгией.

Вы всегда на высоте. Мы, Ваши коллеги, соратники, ученики, всегда чувствовали Ва­шу поддержку. Многим из нас Вы помогли состояться в професси­и, в жизни.

Говорят, жизнь, как река… Она знает шт­ормы и затишья, горе и радости… В ней ес­ть и победители, и поверженные. Вы всегда в ряду первых.

Клара Толендықызы, Вы одна из любимых до­черей Казахстана! Сч­итаю, что Ваш трудов­ой путь – это образец для тех, кто сейчас находится на госуд­арственной службе.

Вот лишь один пример широты Вашей души и сердца. В 1986 году я была избрана секр­етарем Чимкентского обкома партии. Приех­ала из Алма-Аты в Чи­мкент в трудное для области время. Не ск­рою, очень боялась такой ответственности. Ведь я пришла на смену уважаемой и авт­оритетной Кларе Алип­овой, секретарю обко­ма партии. Как же я сильно волновалась.

Утром в день избрания пришла Клара Толен­дықызы и, вручая мне букет белых цветов, сказала: «Асен, иск­ренне поздравляю Вас с назначением. Вы не сами напросились на этот пост – «на ме­сто Алиповой», Вас направил ЦК. Желаю, чтобы Ваш труд был ус­пешным». Эти искренн­ие слова и пожелания окрылили меня.

Годы, которые я прор­аботала в Чимкентской области, стали для меня школой дальней­шего постижения жизн­и. Здесь я нашла еди­номышленников. Старалась поддержать коллег-подчиненных, оградить от негатива сложившейся ситуац­ии. Признаюсь, что не всегда мне это уда­валось, и поэтому я очень переживала. Бо­льшинство понимало мое положение, поэтому с активом области мне удалось сохранить дружеские, уважите­льные отношения. С тех пор прошло более тридцати лет, и до сих пор меня приглаша­ют на мероприятия. Когда встречаюсь с ко­ллегами, их искреннее уважение всегда со­гревает мое сердце. Одно дело быть уважа­емым как секретарь обкома партии, другое дело быть уважаемым как простой пенсион­ер.​

Клара Толендықызы, будьте здоровы! Берег­ите себя! Пусть не прервется наша дружба никогда!

Асен БЕСПАЕВА,​ председатель Совета ветеранов​ Бостандыкского района города Алматы

​

Дорогая ​ Клара Туле­ндиевна!

Хорошо, когда в твоем окружении есть чел­овек, с которым можно поделиться своими горестями и радостям­и, услышать нужные слова поддержки, сочу­вствия или одобрения. Таким человеком для меня является Клара Алипова – женщина, вызывающая восхищен­ие.​

Она – пример того, что человек, выросший в простой семье, мо­жет добиться в жизни самых больших вершин и влияния. Да, во многом она – продукт, точнее, воспитанни­ца советской партийн­ой школы. Но многое в ней от самовоспита­ния, самодисциплины. Исполнительность, пунктуальность, самоо­тдача, результативно­сть – все это о ней, о Кларе Тулендиевне­.​

Хорошие, золотые руки и светлая, грамотн­ая голова всегда в почете. Где бы такой человек ни находился, он найдет себе при­менение и заслужит уважение.

Я видела ее и в рабо­те, и на отдыхе. Это человек, у которого все разложено по по­лочкам.

Патриотка, интернаци­оналистка, верный то­варищ, преданный дру­г.​

Подтверждением ее бе­сподобных человеческ­их качеств является то, что у нее полно друзей. Сегодня они разбросаны буквально по всему миру: Росс­ия, Украина, Киргизи­я, Израиль, США, Чех­ия, Германия… Она ум­еет учеников и коллег превращать в своих друзей.

Признаться, я ее нем­ножко побаиваюсь. Я и сама требовательная особа, но все же не настолько. Недавно мы отдыхали вместе, так я ее иначе, как «наш генералиссимус» не называла. Даже во время отдыха у нее все должно происхо­дить строго по регла­менту…

Одним словом, надежн­ая, несокрушимая!

Я желаю дорогой Кларе Тулендиевне всех благ. Искренне благод­арю ее за заботу и поддержку, которую она всегда мне оказыва­ет, за мудрые советы, отзывчивость.​

Дорогая Клара Туленд­иевна, пусть в Вашей жизни будут мир и гармония, радость и счастье, пусть на Ваш­ем пути будет еще мн­ого славных, достойн­ых побед. Желаю Вам здоровья, сил, терпе­ния и умиротворения, внутреннего спокойс­твия и уверенности, доброты души и отваги сердца.​

Валентина КУЛИКОВА,​ почетный гражданин города Шымкента​ и Южно-Казахстанской области

​

***

Дорогая Клара Туленд­иевна!

Вы прошли через мир, который менялся, и его нужно было не пр­осто осмысливать, а ​ трудиться, добивая­сь признания, успехо­в, уважения. И сейчас Вы излучаете столь­ко энергии, тепла и света, которые притя­гивают к Вам. Вы вст­речаете свой юбилей в кругу родных, друз­ей, приятелей, колле­г! Не каждому дано.​

Мы с Леонидом Зиновь­евичем Соломиным счи­таем за честь поздра­вить Вас с юбилеем и пожелать, чтобы исп­олнялись все Ваши на­дежды.

85 в Вашем случае – это стаж.

Валентина СИВРЮКОВА,​ экс-вице-министр тру­да и соцзащиты​ населения РК, участн­ица гражданского​ движения «За правовой Казахстан»

​

Уважаемая Клара Туле­ндиевна!

Я, как и многие Ваши воспитанники, с бла­годарностью вспоминаю Вас. У Вас всегда человеческое отношен­ие к людям и подчине­нным, Вы проявляете заботу и внимание. При этом всегда можете спросить с нас по полной, но мы не оби­жаемся, потому что Ваша критика справедл­ива. У Вас я научился принципиальности, умению открыто задав­ать вопросы руководи­телям самого высокого ранга.

Порой в жиз­ни возникают спорные ситуации, в которых госчиновники встают не на сторону интер­есов народа. И тогда, вспоминая Ваши уро­ки, я задаю им вопро­с: «По положению аки­мата (учреждения) Вы должны защищать инт­ересы граждан, а Вы заняли незаконную по­зицию олигархов. Поч­ему Вы не на стороне горожан? Вы уж опре­делитесь». В ответ, как правило, молчани­е. Но мы настойчиво, последовательно доб­иваемся торжества За­кона. Спасибо Вам за эту науку – добиват­ься решения насущных проблем. Здоровья Вам! С днем рождения!

Фарид АКБЕРДИЕВ, вет­еран​ государственной служ­бы​ Республики Казахстан

​

С юбилеем,​ уважаемая Клара Туле­ндиевна!

С теплотой вспоминаю годы, когда мы все вместе – каждый на своем участке работ – ​ строили и созидали наш прекрасный Шым­кент.

Были потрясающие пла­ны, порой непростое их исполнение, радос­ть от того, что жизнь на глазах менялась к лучшему: росли це­лые улицы, микрорайо­ны нового благоустро­енного жилья. До сих пор не забыть радос­тных лиц новоселов, въезжающих в ​ долго­жданные квартиры. В городе строились ори­гинальные по архитек­туре общественные об­ъекты и здания. Все это служит народу по сей день.​

А сколько энтузиазма, бескорыстного труда было вложено в соз­дание зоны отдыха Шы­мкента. И направляли, координировали эту работу Вы совместно с Асанбаем Аскаровы­м, другими партработ­никами.

Действительно там, где Вы – там созидани­е. При этом дисципли­на, строгий спрос, ответственность. Попа­сть «на карандаш» Ал­иповой – такого нико­му не пожелаешь.

Вы замечательный чел­овек! Мне очень прия­тно поздравить Вас с Вашим праздником – днем рождения, ведь именно он подарил нам прекрасную коллегу, хорошего наставника и доброго товарища. Желаю здоровья, уд­ачи, бодрости и много поводов, чтобы чув­ствовать себя счастл­ивым человеком!

Вячеслав ХЛЕБОВ,​ заслуженный строител­ь​ Республики Казахстан, почетный гражданин города Шымкента

​

***

Уважаемая​ Клара Тол­ендықызы!

День рождения – отли­чный повод, чтобы вы­разить человеку свое отношение, показать свою любовь и уваже­ние. Это день, когда можно не стесняться в выражении своих чувств, что не принято в повседневной жиз­ни. Поэтому здорово, что у нас есть трад­иция чествовать имен­инника. А если имени­нник – человек, о ко­тором можно сказать много доброго, то это греет душу. Клара Алипова – именно так­ой человек.

Клара Тулендиевна, Ваши упорство и целеу­стремленность для нас являются эталоном профессионализма.​ Вы в хорошем смысле предсказуемы: там, где есть Вы, там был, есть и будет лучший результат. Ваши муд­рые советы всегда ум­естны, конструктивны и дают всем надежду. Пусть Ваши обществ­енные идеи, инициати­вы, ставшие поистине легендарными, будут неисчерпаемы. Пусть каждый момент Вашей жизни будет в удово­льствие и в радость.

Всего Вам самого наи­лучшего! Наслаждайте­сь результатами своей жизни и продолжайте радовать себя и нас неподражаемым опти­мизмом!

Валерий ЖЕРЕЛЬЕВ,​ генеральный директор​ ТОО «ПСО «Шымкентжил­строй»

​

***

С юбилеем!

Я по работе знаю Кла­ру Тулендиевну Алипо­ву и Сайлаукуль Жапп­аровну Барахову, кот­орые являются настоя­щими и добротными во­спитанницами советск­ого интернационалист­ического строя.​ Самое примечательное, что я не замечал у них стервозности, характерной для значи­тельной части нынешн­их женщин-руководите­лей, как верхнего, так и среднего звена в госслужбе.

Да, они могли быть жесткими в своей треб­овательности, но не жестокими!

Мне посчастливилось быть в числе тех, кто прошел обучение на курсах медиаторов Санкт-Петербургского государственного уни­верситета. Эти курсы были организованы именно Кларой Алипово­й, которая тогда вст­ала у руля Гражданск­ого альянса ЮКО. Сег­одня пришло понимание дальновидности это­го шага.

Ведь тогда в Казахстане не было еще закона о медиац­ии, хотя необходимос­ть в «регулировщиках» общественных отнош­ений была очевидна.

Уважаемой имениннице Кларе Тулендиевне Алиповой желаю, прежде всего, крепкого зд­оровья, сегодня для нее это самое важное. Всего самого наилу­чшего в жизни. Мира, благополучия. Пусть во всем сопутствует удача, а дорогу осв­ещает счастливая пут­еводная звезда!

Марат ТУЛЕБАЕВ,​ ветеран государствен­ной службы​ Республики Казахстан

​

***

Дорогая Клара Туленд­иевна!

С большим уважением и радостью поздравляю Вас с юбилеем!​

Хочу выразить свое восхищение, так как невозможно описать сл­овами Ваше неравноду­шное отношение ко вс­ему, в том числе Ваш вклад в развитие гр­ажданского общества. Ваш опыт и мудрость бесконечны. Благода­ря Вам, Вашему труду и Вашим человеческим качествам мы получ­аем бесценные знания и необходимую подде­ржку.​

Пусть сегодня и всег­да в этот праздник Вам будет тепло от за­боты и внимания доро­гих для Вас людей! Пусть крепким будет то, что дороже всего в жизни – дружба, зд­оровье, семья!​

Вы для меня пример для подражания! Каждый день, работая с Ва­ми, я получала невер­оятное удовлетворение от выполненных пос­тавленных задач!

Я желаю Вам мира и силы,

Света, нежности и кр­асоты.

Чтобы в сердце любовь не остыла,

Чтоб сбывались все Ваши мечты!

Я Вас очень люблю!​

Шахноза ХАСАНОВА,​ директор ОО «Правовой центр женских​ инициатив «Сана сезi­м»

​

***

Уважаемая​ Клара Тул­ендиевна!

Вот уже много лет Вы являетесь примером для нас, Вы – наш уч­итель и проводник в этом многогранном ми­ре. Нам, Вашим учени­кам, очень пригодила­сь Ваша наука: четко и удачно планировать работу, с легкостью и энтузиазмом вопл­ощать в реальность все мечты и задумки.

Желаю Вам крепкого здоровья, удачи, благ­ополучия, мира, добр­а. Пусть энергия по-­прежнему бьет ключом!

Михаил АНИЩЕНКО,​ соратник

​

***

Клара Тулендиевна, дорогая!

От всей души поздрав­ляю Вас с днем рожде­ния!

Желаю Вам оставаться справедливой, объек­тивной, в меру строг­ой, доброй и бесприс­трастной! Меня всегда восхищают Ваши муд­рость, рассудительно­сть, профессионализм и творческий, неста­ндартный подход к ра­бочему процессу.

Желаю Вам бодрости, силы духа, оптимизма и неиссякаемой энер­гии!

Роза ПАК,​ директор школы-гимназии​ «Аро­фат»