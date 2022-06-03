Женщина-политик в наших широтах – явление редчайшее. Казахстан не является одной из стран Евросоюза, где сегодня присутствие женщин-политиков во властных структурах приближается, а где и превысило 40%.
Нам до этих высот еще далеко. В Казахстане, согласно рейтингу стран мира по количеству женщин в Парламенте и органах власти, составленному аналитиками Совета по международным отношениям (nonews.co), в 2021 году эти показатели составили соответственно 24% и 22%. Мы на 104 месте из 193 стран мира, аккурат между Алжиром и Панамой.
Раньше наших сестер во власти было еще меньше. А потому заслуживают самого пристального внимания и изучения биографии женщин-политиков, общественных деятелей, внесших неоценимый вклад в развитие Южного Казахстана. Сегодня речь пойдет об одной из них, тем более что есть подходящий повод – 3 июня исполняется 85 лет со дня рождения Клары Тулендиевны Алиповой. У людей старшего поколения ее имя все еще на слуху. А молодым стоит узнать об этом человеке подробнее.
Зачем идут в политику?
А действительно зачем? Тем более женщины. Здесь можно не напоминать о нашем первоначальном предназначении – быть верной спутницей, заботливой матерью, хранительницей очага. Многие современницы прекрасно совмещают эти задачи с работой в различных отраслях экономики, науки и медицины, с самореализацией в других сферах, скажем, в творчестве. Но политика-то зачем?!
Вы знаете, причин может быть великое множество. Клара Тулендиевна призналась: «Скорее всего, самая главная из причин связать свою жизнь с политикой – это желание работать во властных структурах, стать одной из тех, кто принимает решения, которые способны улучшить жизнь в стране. Осознание того, что ты и твоя команда можете решить застарелые проблемы и сделать жизнь людей легче. А еще – наполнить будни, повседневную жизнь новым осмысленным содержанием. И привлечь для этого все имеющиеся средства, резервы, в том числе государственные».
Шесть условий
Хорошая цель? Вполне. Достижимая? Однозначно. Одно «но», чтобы ее добиться, надо кое-чем пожертвовать. Но об этом ниже. А пока узнаем условия, необходимые для того, чтобы стать политиком.
Первое – качественное образование. С этим у Клары Тулендиевны все в порядке. Окончила чимкентский пединститут, получила специальность «учитель русского языка, литературы и истории». Сей факт не удивителен: в семье, состоявшей из семи человек, четверо (отец и трое детей) получили педагогическое образование.
Второе – воспитание личных качеств. Родители нашей героини с ранних лет привили дочери тот самый набор нравственных качеств, ценностей, следование которым и отличает порядочного человека во все времена. Чувство ответственности, долга, причем не только перед собой, но и перед обществом.
Это тоже оттуда, из семьи, из отроческой поры. Ведь не случайно еще с юности главным ее девизом стали слова Павки Корчагина, героя книги Николая Островского «Как закалялась сталь». Помните: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое…»
Уже будучи на партработе, Клара Алипова успешно окончила заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве. Постоянно, на протяжении всей жизни она училась, изучала опыт работы старших товарищей, интересовалась новаторскими идеями коллег.
Третье – «Слово – дело!» Клара Тулендиевна всегда следовала и следует принципу: «Слова должны подтверждаться делом!» Знаете, этот принцип перекликается с советом легендарного британского премьер-министра Маргарет Тэтчер: «Запомните: если вы руководитель, то нельзя произносить ничего не значащие приятности или же слушать и ничего не предпринимать. Руководство заключается не в этом!»
Четвертое – ораторское мастерство, харизма, целеустремленность. И эти качества взрастила в себе Клара Тулендиевна. В искусстве убеждать ей нет равных. В ее арсенале – простые, доходчивые слова. Люди верят ей и идут за ней.
Пятое – новые оригинальные идеи, демонстрация потенциала, возможностей твоей команды.
Шестое – надежный тыл, семья. Именно близкие люди создают человеку условия заниматься политикой, ограждая его от бытовых проблем.
Вот этих шести условий, этого минимума, достаточно, чтобы вступить на политическую стезю.
Годы независимости
Организаторская, идеологическая, воспитательная работа – такие задачи приходилось решать Кларе Тулендиевне в годы Союза. Годы независимости несколько изменили их. Вместо канувшей в небытие идеологической работы пришлось, что называется, с нуля заниматься вопросами развития гражданского общества. Координировать усилия различных общественных объединений, неправительственных организаций, профсоюзов, партий, бизнеса для решения определенных проблем социума, общества.
По большому счету, стояла задача – научить людей принимать участие в решении своих же проблем. Но для этого нужно было переломить иждивенческие привычки. В итоге образовалась первая в стране ассоциация «Гражданский альянс ЮКО». Именно так, сначала у нас, в Южном Казахстане, а затем в республике. Значимость этого союза бизнеса и НПО еще предстоит переосмыслить, но то, что он оказался более чем продуктивен, неоспоримо.
Напомню, что первым детищем Гражданского альянса стал проект внедрения несудебных форм разрешения конфликтов. При финансовой поддержке бизнес-структур, входящих в Гражданский альянс ЮКО, педагогами Санкт-Петербургского государственного университета было подготовлено 15 медиаторов, способных вести переговоры в случае возникновения конфликтов. О том, что эта проблема была отнюдь не надуманной, свидетельствовало ЧП в Байдибекском районе, где тогда бастовали женщины…
Гражданский сектор области сумел мобилизовать усилия общества на решение серьезных социальных задач. Яркий пример тому – успешное проведение в последние годы крупных республиканских, областных и городских акций: «Мы – одна команда!», «Эстафета добрых дел», «Я люблю тебя, Шымкент!». Кстати, последняя проводится в мегаполисе уже в десятый раз. Чем не показатель того, что идея преображения мест проживания более чем востребованная?!
Чего стоит еще один долгоиграющий проект Гражданского альянса – «Ярмарка социальных идей и проектов»?! Скольким людям он помог! Сколько идей получили путевки в жизнь благодаря этой ярмарке! Отдельная тема – поддержка НПО в сельской местности. Именно с трибуны Гражданского альянса чаще всего говорится о социальной ответственности бизнеса. Словом, это мощь, сила гражданского общества.
И всю глубину этого потенциала лучше всего в Южном Казахстане знала и знает Клара Алипова. За ней народ шел, если надо, пойдет и дальше. Потому что там, где она, всегда есть преобразования к лучшему: от обыденного к интересному, от безнадежного к вполне решаемому, от упадка к возрождению. Этому Клару Тулендиевну научили ее наставники. Как эстафету, она передала принципы своей работы молодым коллегам. Сегодня, применяя эти принципы Алиповой, они трудятся не только в Казахстане, но и во многих государствах мира: Кыргызстане, Германии, США, России, Израиле, Чехии и т. д.
Секрет политического долголетия
Уже больше тридцати лет мы с вами живем в суверенном, независимом Казахстане. А опыт Клары Тулендиевны по-прежнему востребован. Потому что не выстрадан, а закален – средой, дисциплиной, характером! В советах Алиповой по-прежнему нуждаются молодые. Потому что они точны, конкретны, действенны. Она – настоящий генератор новых проектов, вдохновитель реализации идеи гендерного равенства в южном регионе страны. Секрет ее политического долголетия, востребованности ее колоссального политического и организаторского опыта, по большому счету, кроется в ее неравнодушном и ответственном отношении к жизни, судьбам современников, города, в котором она живет, к будущему страны. Она – человек слова и дела! Лучшая среди нас!
Два совета
Беседы с известными людьми сегодня принято завершать вопросом: какой совет себе, молодому, они хотели бы дать? И я спросила у Клары Тулендиевны, что бы Вы с высоты своих прожитых лет сказали бы той молодой учительнице школы №4 имени Н. Островского? Какой главный совет по жизни Вы бы дали ей?
Клара Тулендиевна ответила: «Прежде всего сказала бы ей, что она выбрала правильную профессию – учителя. Да и все остальное в ее жизни было правильным. Единственное упущение – надо было больше внимания уделять своему здоровью. Тем более что как это сделать, знают все образованные люди. Отсюда совет: надо грамотно чередовать отдых с работой, правильно питаться, уделять должное внимание физическим нагрузкам.
Теперь я понимаю, что моя работоспособность была бы гораздо выше, если бы умела не только эффективно трудиться, но и быстро переключаться на отдых, восстанавливаться и расслабляться. А в остальном мне не на что жаловаться. У меня семья, друзья, ученики. Мне интересно жить. Все прекрасно!»
«Еще один совет, вернее пожелание, моим землякам, – продолжила Клара Тулендиевна. – С первых лет независимости главной целью национальной политики стало формирование в Казахстане единого народа как гражданской общности людей разного этнического происхождения. Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы – народ Казахстана…» Мы едины в своем разнообразии. Уверена, что и в наших институтах гражданского общества – советах ветеранов, партиях, профсоюзах, НПО – должно быть представлено как можно больше людей разных этносов.
Принципы интернационализма по-прежнему актуальны. Это залог мира и созидания. Надо об этом помнить». Вот такая она, наша именинница! Здоровья и бодрости Вам, Клара Тулендиевна!
Фарида ШАРАФУТДИНОВА
Справочно: Вехи биографии Клары Алиповой
Трудовая деятельность
* 1959-1969 гг. – учитель, организатор воспитательной работы чимкентской средней школы №4 им. Н. Островского.
* 1969-1973 гг. – инструктор отдела оргпарт-работы Чимкентского обкома партии.
* 1973-1981 гг. – 1-й секретарь Дзержинского райкома Компартии Казахстана города Чимкента.
* 1981-1982 гг. – 2-й секретарь Чимкентского горкома Компартии Казахстана.
1982-1986 гг. – секретарь Чимкентского обкома Компартии Казахстана.
1986-2001 гг. – директор экономического колледжа.
2001-2014 гг. – директор ТОО «Сымбат».
С 2014 года – на заслуженном отдыхе.
Общественная деятельность
* Депутат областного, городского, районного Советов народных депутатов.
* Депутат первого созыва Шымкентского городского маслихата.
* Член комиссии по делам семьи и гендерной политике при акиме ЮКО.
* Председатель правления женского клуба «Кемел» («Совершенство»), девиз которого: «Совершенствуя себя, совершенствуй общество».
* Председатель Ассоциации неправительственных организаций ЮКО. Клара Алипова первой в стране объединила НПО и бизнес-структуры в Гражданский альянс.
* Президент ассоциации «Гражданский альянс Южно-Казахстанской области».
Звания, награды
Отличник образования Республики Казахстан (1997 г.).
Лауреат премии акима области «Бауырмал» (2002 г.).
Почетный гражданин города Шымкента (1996 г.).
Почетный гражданин Южно-Казахстанской области (2005 г.).
Персональный пенсионер, получающий пенсию «За особые заслуги перед Республикой Казахстан».
Труженик тыла.
Кавалер орденов «Трудового Красного Знамени» и «Құрмет».
Поздравляем!
Уважаемая Клара Тулендиевна, поздравляю Вас с прекрасным юбилеем!
Чествуя именинников такого ранга, принято вспоминать о наиболее важных вехах их биографии. Я напомню лишь об одной, самой важной для меня.
Вы стояли у истоков создания в Южном Казахстане Гражданского альянса предпринимателей и неправительственных организаций.
В августе 2005 года группой патриотов региона, единомышленников было принято решение об объединении усилий в решении социальных вопросов и оказании более эффективной помощи социально незащищенным слоям общества. И хотя ранее такая помощь оказывалась, но эти усилия были разобщены. Из-за отсутствия координации действий благотворительная помощь носила менее эффективный характер, чем могла бы быть. Это положение было исправлено.
Появились новые грани работы. Гражданский альянс изначально стал уделять огромное внимание не только развитию взаимовыгодного партнерства между обществом, бизнес-структурами, международными организациями и органами государственной власти Казахстана. Он обеспечивает благоприятные правовые, экономические и социальные условия для реализации общественной инициативы.
От всей души хочу поблагодарить Вас, Клара Тулендиевна, за самоотверженную работу, за полную отдачу делу, наставничество, неоценимые уроки того, как правильно ставить цели, организовывать дело, как добиваться необходимых результатов. Вы как никто другой заслуживаете уважения и похвалы. Огромное Вам спасибо за труд!
Искренне желаю Вам здоровья, бодрости! Пусть жизнь радует Вас!
Жумагали БИЛИСБЕКОВ, председатель ОЮЛ «Гражданский альянс города Шымкента»
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Многоуважаемая Клара Толендықызы!
От всей души поздравляю Вас с 85-летним юбилеем!
Мне очень дороги дни, проведенные с Вами, те времена вспоминаю с ностальгией.
Вы всегда на высоте. Мы, Ваши коллеги, соратники, ученики, всегда чувствовали Вашу поддержку. Многим из нас Вы помогли состояться в профессии, в жизни.
Говорят, жизнь, как река… Она знает штормы и затишья, горе и радости… В ней есть и победители, и поверженные. Вы всегда в ряду первых.
Клара Толендықызы, Вы одна из любимых дочерей Казахстана! Считаю, что Ваш трудовой путь – это образец для тех, кто сейчас находится на государственной службе.
Вот лишь один пример широты Вашей души и сердца. В 1986 году я была избрана секретарем Чимкентского обкома партии. Приехала из Алма-Аты в Чимкент в трудное для области время. Не скрою, очень боялась такой ответственности. Ведь я пришла на смену уважаемой и авторитетной Кларе Алиповой, секретарю обкома партии. Как же я сильно волновалась.
Утром в день избрания пришла Клара Толендықызы и, вручая мне букет белых цветов, сказала: «Асен, искренне поздравляю Вас с назначением. Вы не сами напросились на этот пост – «на место Алиповой», Вас направил ЦК. Желаю, чтобы Ваш труд был успешным». Эти искренние слова и пожелания окрылили меня.
Годы, которые я проработала в Чимкентской области, стали для меня школой дальнейшего постижения жизни. Здесь я нашла единомышленников. Старалась поддержать коллег-подчиненных, оградить от негатива сложившейся ситуации. Признаюсь, что не всегда мне это удавалось, и поэтому я очень переживала. Большинство понимало мое положение, поэтому с активом области мне удалось сохранить дружеские, уважительные отношения. С тех пор прошло более тридцати лет, и до сих пор меня приглашают на мероприятия. Когда встречаюсь с коллегами, их искреннее уважение всегда согревает мое сердце. Одно дело быть уважаемым как секретарь обкома партии, другое дело быть уважаемым как простой пенсионер.
Клара Толендықызы, будьте здоровы! Берегите себя! Пусть не прервется наша дружба никогда!
Асен БЕСПАЕВА, председатель Совета ветеранов Бостандыкского района города Алматы
Дорогая Клара Тулендиевна!
Хорошо, когда в твоем окружении есть человек, с которым можно поделиться своими горестями и радостями, услышать нужные слова поддержки, сочувствия или одобрения. Таким человеком для меня является Клара Алипова – женщина, вызывающая восхищение.
Она – пример того, что человек, выросший в простой семье, может добиться в жизни самых больших вершин и влияния. Да, во многом она – продукт, точнее, воспитанница советской партийной школы. Но многое в ней от самовоспитания, самодисциплины. Исполнительность, пунктуальность, самоотдача, результативность – все это о ней, о Кларе Тулендиевне.
Хорошие, золотые руки и светлая, грамотная голова всегда в почете. Где бы такой человек ни находился, он найдет себе применение и заслужит уважение.
Я видела ее и в работе, и на отдыхе. Это человек, у которого все разложено по полочкам.
Патриотка, интернационалистка, верный товарищ, преданный друг.
Подтверждением ее бесподобных человеческих качеств является то, что у нее полно друзей. Сегодня они разбросаны буквально по всему миру: Россия, Украина, Киргизия, Израиль, США, Чехия, Германия… Она умеет учеников и коллег превращать в своих друзей.
Признаться, я ее немножко побаиваюсь. Я и сама требовательная особа, но все же не настолько. Недавно мы отдыхали вместе, так я ее иначе, как «наш генералиссимус» не называла. Даже во время отдыха у нее все должно происходить строго по регламенту…
Одним словом, надежная, несокрушимая!
Я желаю дорогой Кларе Тулендиевне всех благ. Искренне благодарю ее за заботу и поддержку, которую она всегда мне оказывает, за мудрые советы, отзывчивость.
Дорогая Клара Тулендиевна, пусть в Вашей жизни будут мир и гармония, радость и счастье, пусть на Вашем пути будет еще много славных, достойных побед. Желаю Вам здоровья, сил, терпения и умиротворения, внутреннего спокойствия и уверенности, доброты души и отваги сердца.
Валентина КУЛИКОВА, почетный гражданин города Шымкента и Южно-Казахстанской области
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Дорогая Клара Тулендиевна!
Вы прошли через мир, который менялся, и его нужно было не просто осмысливать, а трудиться, добиваясь признания, успехов, уважения. И сейчас Вы излучаете столько энергии, тепла и света, которые притягивают к Вам. Вы встречаете свой юбилей в кругу родных, друзей, приятелей, коллег! Не каждому дано.
Мы с Леонидом Зиновьевичем Соломиным считаем за честь поздравить Вас с юбилеем и пожелать, чтобы исполнялись все Ваши надежды.
85 в Вашем случае – это стаж.
Валентина СИВРЮКОВА, экс-вице-министр труда и соцзащиты населения РК, участница гражданского движения «За правовой Казахстан»
Уважаемая Клара Тулендиевна!
Я, как и многие Ваши воспитанники, с благодарностью вспоминаю Вас. У Вас всегда человеческое отношение к людям и подчиненным, Вы проявляете заботу и внимание. При этом всегда можете спросить с нас по полной, но мы не обижаемся, потому что Ваша критика справедлива. У Вас я научился принципиальности, умению открыто задавать вопросы руководителям самого высокого ранга.
Порой в жизни возникают спорные ситуации, в которых госчиновники встают не на сторону интересов народа. И тогда, вспоминая Ваши уроки, я задаю им вопрос: «По положению акимата (учреждения) Вы должны защищать интересы граждан, а Вы заняли незаконную позицию олигархов. Почему Вы не на стороне горожан? Вы уж определитесь». В ответ, как правило, молчание. Но мы настойчиво, последовательно добиваемся торжества Закона. Спасибо Вам за эту науку – добиваться решения насущных проблем. Здоровья Вам! С днем рождения!
Фарид АКБЕРДИЕВ, ветеран государственной службы Республики Казахстан
С юбилеем, уважаемая Клара Тулендиевна!
С теплотой вспоминаю годы, когда мы все вместе – каждый на своем участке работ – строили и созидали наш прекрасный Шымкент.
Были потрясающие планы, порой непростое их исполнение, радость от того, что жизнь на глазах менялась к лучшему: росли целые улицы, микрорайоны нового благоустроенного жилья. До сих пор не забыть радостных лиц новоселов, въезжающих в долгожданные квартиры. В городе строились оригинальные по архитектуре общественные объекты и здания. Все это служит народу по сей день.
А сколько энтузиазма, бескорыстного труда было вложено в создание зоны отдыха Шымкента. И направляли, координировали эту работу Вы совместно с Асанбаем Аскаровым, другими партработниками.
Действительно там, где Вы – там созидание. При этом дисциплина, строгий спрос, ответственность. Попасть «на карандаш» Алиповой – такого никому не пожелаешь.
Вы замечательный человек! Мне очень приятно поздравить Вас с Вашим праздником – днем рождения, ведь именно он подарил нам прекрасную коллегу, хорошего наставника и доброго товарища. Желаю здоровья, удачи, бодрости и много поводов, чтобы чувствовать себя счастливым человеком!
Вячеслав ХЛЕБОВ, заслуженный строитель Республики Казахстан, почетный гражданин города Шымкента
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Уважаемая Клара Толендықызы!
День рождения – отличный повод, чтобы выразить человеку свое отношение, показать свою любовь и уважение. Это день, когда можно не стесняться в выражении своих чувств, что не принято в повседневной жизни. Поэтому здорово, что у нас есть традиция чествовать именинника. А если именинник – человек, о котором можно сказать много доброго, то это греет душу. Клара Алипова – именно такой человек.
Клара Тулендиевна, Ваши упорство и целеустремленность для нас являются эталоном профессионализма. Вы в хорошем смысле предсказуемы: там, где есть Вы, там был, есть и будет лучший результат. Ваши мудрые советы всегда уместны, конструктивны и дают всем надежду. Пусть Ваши общественные идеи, инициативы, ставшие поистине легендарными, будут неисчерпаемы. Пусть каждый момент Вашей жизни будет в удовольствие и в радость.
Всего Вам самого наилучшего! Наслаждайтесь результатами своей жизни и продолжайте радовать себя и нас неподражаемым оптимизмом!
Валерий ЖЕРЕЛЬЕВ, генеральный директор ТОО «ПСО «Шымкентжилстрой»
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С юбилеем!
Я по работе знаю Клару Тулендиевну Алипову и Сайлаукуль Жаппаровну Барахову, которые являются настоящими и добротными воспитанницами советского интернационалистического строя. Самое примечательное, что я не замечал у них стервозности, характерной для значительной части нынешних женщин-руководителей, как верхнего, так и среднего звена в госслужбе.
Да, они могли быть жесткими в своей требовательности, но не жестокими!
Мне посчастливилось быть в числе тех, кто прошел обучение на курсах медиаторов Санкт-Петербургского государственного университета. Эти курсы были организованы именно Кларой Алиповой, которая тогда встала у руля Гражданского альянса ЮКО. Сегодня пришло понимание дальновидности этого шага.
Ведь тогда в Казахстане не было еще закона о медиации, хотя необходимость в «регулировщиках» общественных отношений была очевидна.
Уважаемой имениннице Кларе Тулендиевне Алиповой желаю, прежде всего, крепкого здоровья, сегодня для нее это самое важное. Всего самого наилучшего в жизни. Мира, благополучия. Пусть во всем сопутствует удача, а дорогу освещает счастливая путеводная звезда!
Марат ТУЛЕБАЕВ, ветеран государственной службы Республики Казахстан
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Дорогая Клара Тулендиевна!
С большим уважением и радостью поздравляю Вас с юбилеем!
Хочу выразить свое восхищение, так как невозможно описать словами Ваше неравнодушное отношение ко всему, в том числе Ваш вклад в развитие гражданского общества. Ваш опыт и мудрость бесконечны. Благодаря Вам, Вашему труду и Вашим человеческим качествам мы получаем бесценные знания и необходимую поддержку.
Пусть сегодня и всегда в этот праздник Вам будет тепло от заботы и внимания дорогих для Вас людей! Пусть крепким будет то, что дороже всего в жизни – дружба, здоровье, семья!
Вы для меня пример для подражания! Каждый день, работая с Вами, я получала невероятное удовлетворение от выполненных поставленных задач!
Я желаю Вам мира и силы,
Света, нежности и красоты.
Чтобы в сердце любовь не остыла,
Чтоб сбывались все Ваши мечты!
Я Вас очень люблю!
Шахноза ХАСАНОВА, директор ОО «Правовой центр женских инициатив «Сана сезiм»
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Уважаемая Клара Тулендиевна!
Вот уже много лет Вы являетесь примером для нас, Вы – наш учитель и проводник в этом многогранном мире. Нам, Вашим ученикам, очень пригодилась Ваша наука: четко и удачно планировать работу, с легкостью и энтузиазмом воплощать в реальность все мечты и задумки.
Желаю Вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира, добра. Пусть энергия по-прежнему бьет ключом!
Михаил АНИЩЕНКО, соратник
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Клара Тулендиевна, дорогая!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю Вам оставаться справедливой, объективной, в меру строгой, доброй и беспристрастной! Меня всегда восхищают Ваши мудрость, рассудительность, профессионализм и творческий, нестандартный подход к рабочему процессу.
Желаю Вам бодрости, силы духа, оптимизма и неиссякаемой энергии!
Роза ПАК, директор школы-гимназии «Арофат»