Развод на ставках или как житель Шымкента заработал 2,5 млн

Cтавки на спорт всегда притягивали много шарлатанов. Причина банальна — вера человека в легкие деньги.

Начинающие игроки мечтают приумножить свои капиталы быстро и легко. Этим желанием решил воспользоваться и житель Шымкента.

В мобильном мессенджере парень организовал группу. Участникам он обещал удвоить на ставках любую сумму денег. Легкий способ наживы мошенник объяснял тем, что знает как делать правильные беспроигрышные ставки в букмекерских конторах. Для достоверности мужчина высылал в группу скриншоты с крупными выигрышами.

На уловки мошенника попались как минимум 7 человек — 1 из Шымкента и шестеро из Туркестанской области. Они высылали ему деньги, вскоре админ группы выбывал из поля зрения, не вернув ни копейки. Таким способом аферисту удалось заработать 2,5 млн тенге.

Жертвы интернет-мошенничества обратились с заявлением в Департамент полиции Шымкента. Путем розыскных мероприятий полицейские вышли на след преступника и задержали его.

В данное время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование.