19 июня 2018 года Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Указ, согласно которому Шымкент стал городом республиканского значения.
Административный центр области был перенесен в Туркестан, а область переименована из Южно-Казахстанской в Туркестанскую. То есть уже четыре года, как наш город самостоятелен, подчиняется напрямую столице.
После обретения нового статуса – города республиканского значения – изменились и «паспортные данные» Шымкента. Прежде всего площадь города, теперь она составляет 1170 кв. км, или 117 тыс. гектаров.
Изменилось и административное деление Шымкента: в 2014 году в городе появился Каратауский район. К слову, это название району предложил наш земляк, казахстанский писатель и общественный деятель Мархабат Байгут. В Каратауский район включено более 28 населенных пунктов и микрорайонов. Теперь в Шымкенте четыре района: Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский и Каратауский.
День города стали отмечать в Шымкенте с конца 80-х годов прошлого столетия. Вы не забыли, тогда он проводился вместе с праздником «Золотая осень»? Обычай и особенности его празднования только-только формировались. Были годы, когда этот праздник отмечали не меньше недели.
В 1990 году возродили традицию присвоения звания «Почетный гражданин города Шымкента», прерванную с октября 1978 года. В 1990 году первым этого звания был удостоен наш великий земляк, композитор, король казахского вальса Шамши Калдаяков.
Многих интересует вопрос: а кто и как принимает решение о присвоении этого звания? Ответ известен: существуют правила присвоения звания «Почетный гражданин города Шымкента». Желающие могут ознакомиться с ними на сайте Министерства юстиции РК. Звание «Почетный гражданин города Шымкента» присваивается один раз в год десяти достойным горожанам. В случае, если указанное звание не присваивается в текущем году, то оно переносится на следующий. Так у нас случилось в период пандемии.
Главное, что присвоение звания «Почетный гражданин города Шымкента» осуществляется на основании решений собраний (сходов) трудовых коллективов, акимов районов города, политических партий, общественных и религиозных объединений, местного сообщества. Ходатайство подписывается соответствующим руководителем, в котором указываются конкретные заслуги кандидата. К ходатайству прилагаются копия протокола собрания, копии документов, подтверждающих особые заслуги кандидата, биографические данные, сведения о судимости, фотография размером 9х12 см.
Важно, что ходатайства о присвоении звания, поступившие от лиц, выдвинувших свою кандидатуру, не рассматриваются. Вот это правильно. А то уже есть желающие, честно. Мало, но есть.
Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкента» с прилагаемыми к нему документами предоставляется в госучреждение «Аппарат акима города Шымкента». Представление о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкента» вносится в маслихат города акимом не позднее, чем за один месяц до рассмотрения данного вопроса на сессии маслихата Шымкента. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкента» принимает маслихат.
Возьмите эту информацию на вооружение. А что?! Может, в вашем трудовом коллективе или на вашей улице живет и трудится такой замечательный человек, который своим трудом преображает жизнь в нашем городе. Надо воздать ему по заслугам.
Каков смысл, который закладывался властью в этот праздник – День города? Все-таки именно власть учредила его. Прежде всего, дать всем жителям возможность почувствовать, что Шымкент – родной и общий для всех нас город. В нем живут, учатся, растут, влюбляются, работают, мечтают люди разных национальностей. Он необыкновенно комфортный и уютный. Он — родной. Он — наш город! Хотелось бы не расставаться с этим ощущением никогда.
Любовь, в том числе к городу, иррациональное, необъяснимое чувство. Каждый из нас привязан к Шымкенту по-своему. Одни любят его за южное солнце, вторые растворяются в радушии земляков, третьи обожают за красоту этих мест, щедрость природы, изобилие. И все, кому дорог этот город, отмечают его особую притягательную ауру. Я знакома с человеком, который искренне считает Шымкент городом, избранным Богом. Возможно, он прав. А раз так, то пусть для всех шымкентцев будет дежурной поговорка: «Хорошо там, где мы есть!»
С днем рождения, дорогой Шымкент! А вам, земляки, здоровья, терпения, всех благ и мирного неба над головой!
Фарида ШАРАФУТДИНОВА