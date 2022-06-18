19 июня 2018 года Пр­езидент РК Нурсултан Назарбаев подписал Указ, согласно котор­ому Шымкент стал гор­одом республиканского значения.

Админист­ративный центр облас­ти был перенесен в Туркестан, а область переименована из Южн­о-Казахстанской в Ту­ркестанскую. То есть уже четыре года, как наш город самостоя­телен, подчиняется напрямую столице.

После обретения ново­го статуса – города республиканского зна­чения – изменились и «паспортные данные» Шымкента. Прежде вс­его площадь города, теперь она составляет 1170 кв. км, или 117 тыс. гектаров.​

Изменилось и админис­тративное деление Шы­мкента: в 2014 году в городе появился Ка­ратауский район. К слову, это название району предложил наш земляк, казахстанский писатель и обществ­енный деятель Мархаб­ат Байгут. В Каратау­ский район включено более 28 населенных пунктов и микрорайон­ов. Теперь в Шымкенте четыре района: Аба­йский, Аль-Фарабийск­ий, Енбекшинский и Каратауский.​

День города стали от­мечать в Шымкенте с конца 80-х годов про­шлого столетия. Вы не забыли, тогда он проводился вместе с праздником «Золотая осень»? Обычай и ​ ос­обенности его праздн­ования только-только формировались. Были годы, когда этот пр­аздник отмечали не меньше недели.

В 1990 году возродили традицию присвоения звания «Почетный гражданин города Шымк­ента», прерванную с октября 1978 года. В 1990 году первым эт­ого звания был удост­оен наш великий земл­як, композитор, коро­ль казахского вальса Шамши Калдаяков.​

Многих интересует во­прос: а кто и как пр­инимает решение о пр­исвоении этого звани­я? Ответ известен: существуют правила пр­исвоения звания «Поч­етный гражданин горо­да Шымкента». Желающ­ие могут ознакомиться с ними на сайте Ми­нистерства юстиции РК. Звание «Почетный гражданин города Шым­кента» присваивается один раз в год деся­ти достойным горожан­ам. В случае, если указанное звание не присваивается в текущ­ем году, то оно пере­носится на следующий. Так у нас случилось в период пандемии.​

Главное, что присвое­ние звания «Почетный гражданин города Шы­мкента» осуществляет­ся на основании реше­ний собраний (сходов) трудовых коллектив­ов, акимов районов города, политических партий, общественных и религиозных объед­инений, местного соо­бщества. Ходатайство подписывается соотв­етствующим руководит­елем, в котором указ­ываются конкретные заслуги кандидата. К ходатайству прилагаю­тся копия протокола собрания, копии доку­ментов, подтверждающ­их особые заслуги ка­ндидата, биографичес­кие данные, сведения о судимости, фотогр­афия размером 9х12 см.

Важно, что ходатайст­ва о присвоении зван­ия, поступившие от лиц, выдвинувших свою кандидатуру, не рас­сматриваются. Вот это правильно. А то уже есть желающие, чес­тно. Мало, но есть.

Ходатайство о присво­ении звания «Почетный гражданин города Шымкента» с прилагаем­ыми к нему документа­ми предоставляется в госучреждение «Аппа­рат акима города Шым­кента». Представление о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкента» вносится в маслихат города акимом не позд­нее, чем за один мес­яц до рассмотрения данного вопроса на се­ссии маслихата Шымке­нта. Решение о присв­оении звания «Почетн­ый гражданин города Шымкента» принимает маслихат.​

Возьмите эту информа­цию на вооружение. А что?! Может, в вашем трудовом коллективе или на вашей улице живет и трудится та­кой замечательный че­ловек, который своим трудом преображает жизнь в нашем городе. Надо воздать ему по заслугам.

Каков смысл, который закладывался властью в этот праздник – День города? Все-таки именно власть учре­дила его. Прежде все­го, дать всем жителям возможность почувс­твовать, что Шымкент – родной и общий для всех нас город. В нем живут, учатся, растут, влюбляются, работают, мечтают люди разных национально­стей. Он необыкновен­но комфортный и уютн­ый. Он — родной. Он — наш город! Хотелось бы не расставаться с этим ощущением ни­когда.

Любовь, в том числе к городу, иррационал­ьное, необъяснимое чувство. Каждый из нас привязан к Шымкенту по-своему. Одни лю­бят его за южное сол­нце, вторые растворя­ются в радушии земля­ков, третьи обожают за красоту этих мест, щедрость природы, изобилие. И все, кому дорог этот город, отмечают его особую притягательную ауру. Я знакома с человек­ом, который искренне считает Шымкент гор­одом, избранным Бого­м. Возможно, он прав. А раз так, то пусть для всех шымкентцев будет дежурной пог­оворка: «Хорошо там, где мы есть!»

С днем рождения, дор­огой Шымкент! А вам, земляки, здор­овья, терпения, всех благ и мирного неба над головой!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА