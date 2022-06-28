Samsung представил новые технологии в Шымкенте

Новейшие технологии презентовала компания «Samsung» на выездном road-show.

Вниманию гостей представлены самые современные бизнес-продукты и бытовая техника. Смартфон для работы в экстремальных условиях, водонепроницаемый планшет и светодиодный лэд-экран. Инновационные гаджеты подходят для гостиничного, ресторанного бизнеса, офисов и ситуационных центров.

Гости не только познакомились с новейшей продукцией «Samsung», но и протестировали её.

Руслан Есимов, руководитель корпоративного отдела по мобильным решениям «Samsung electronics» :

«Наша целевая аудитория- это здравоохранение, образование и силовые структуры. Сегодня мы представили наши новинки. Это планшеты, смартфоны, которые соответствуют военным стандартам. Мы уверены, что наши новые решения действительно помогут увеличить эффективность работу сотрудников за счет увеличения мобильности и защиты информации при помощи программного обеспечения Samsung Knox».

Новые технологии «Samsung» восхитили гостей road-show. Спикеры подробно рассказали о дополнительных опциях техники , а гости мероприятия протестировали инновационный холодильник из новой серии «Вespoke».

Главное отличие бытовой техники – это возможность выбрать индивидуальный дизайн с панелями из металла, глянца и матового стекла. А «фишкой» презентации стала новинка компании «Samsung» — уникальная интерактивная доска.

Даурхан Пирмаганбетов, управляющий директор школы «Алан» отметил:

«Меня очень заинтересовала продукция компании «Samsung», а именно интерактивная доска. Учитель через планшет может синхронизировать свою работу с интерактивной доской. Таким образом любой контент можно легко и интересно преподнести для детей».

Road-show стартовало в Шымкенте в отеле RIXOS KHADISHA SHYMKENT. Следующими для презентации бизнес-продуктов «Samsung» станут города — Атырау, Усть-Каменогорск, Нур-Султан и Алматы.

Ерик Ермеков, директор корпоративных продаж компании «Samsung electronics»:

«Сегодня «Samsung» проводит конференцию бизнес решений в рамках турне road-show . «Samsung» уже на рынке Казахстана в 2017 году на ЭКСПО заявил о себе как о глобальном игроке на рынке корпоративных решений. На сегодняшний день у нас очень много реализованных проектов как в государственных учреждениях, так и в корпоративном сегменте.

Современная техника «Samsung» постоянно совершенствуется, расширяя рамки привычного функционала. Эти устройства не просто удовлетворяют потребности своих владельцев, но и улучшают их повседневную жизнь, наполняя ее максимальным комфортом и яркими эмоциями.