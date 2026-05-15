Депутаты предлагают сократить использование телефонов в школах Казахстана

Смартфоны в школах Казахстана хотят серьезно ограничить. Депутаты предлагают сократить использование гаджетов не только на уроках, но и во время перемен. По их словам, телефоны мешают живому общению и отвлекают детей от учебы. Но вопрос в том, как школьникам платить за обед в столовой?

Асхат Аймагамбетов, депутат мажилиса парламента РК: «Будут POS-терминалы. То есть необязательно будет платить через QR-код. Потому что в некоторых столовых у нас действительно вывешен только QR-код: ты можешь его отсканировать и заплатить. А если у тебя нет смартфона, что тогда делать? А это незаконно и неправильно, потому что должны быть POS-терминалы. Поэтому здесь, я думаю, наши коллеги всё это вкупе и в комплексе рассмотрят».

При этом полного запрета смартфонов в школах пока не будет. В министерстве считают, что гаджеты сегодня используются и в учебном процессе. Вместо этого для всех школ разработают единые правила.

В них пропишут, когда телефоны можно использовать, а когда- нет. Сейчас законопроект только взяли в работу. Окончательное решение депутаты примут после обсуждений в мажилисе и сенате.