Шымкентцев преклонного возраста интересуют вопросы, связанные с обслуживанием социальными работниками.
Они хотят знать: кому положены соцработники, круг обязанностей соцработника, куда обращаться по этому вопросу? Оговорюсь сразу, в городе есть несколько подобных организаций, в том числе частные и государственные.
На этот раз мы обратились за ответами на поставленные вопросы к руководителю коммунального государственного учреждения (КГУ) «Центр оказания специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому №7 управления занятости и социальной защиты города Шымкента» Нурболу Молдабекову.
– Нурбол Жанибекович, сколько человек работает в вашем учреждении, каков круг обязанностей ваших специалистов? С чего начинается их рабочий день?
– На сегодня у нас работают 94 социальных работника. Их услугами пользуются 724 жителя города: 479 пожилых людей, 158 детей, 87 граждан старше 18 лет, страдающих психоневрологическими заболеваниями.
Утро такого специалиста начинается с того, что он посещает получателя социальных услуг или своего подопечного. После беседы с ним берется за уборку дома. Если надо, социальный работник ходит в магазин, аптеку или оплачивает счета за коммунальные услуги.
– Сколько времени уходит на одного опекаемого человека?
– На одного получателя услуг уходит не менее двух часов, затем соцработник идет к другому опекаемому. В день обслуживает 3-4 человека. Работать приходится с детьми, их родителями, пожилыми людьми и подопечными с неврологическими заболеваниями.
Иногда с приходом нового социального работника нуждающиеся в помощи люди могут его не сразу принять психологически, некоторое время притираются друг к другу. Но со временем люди привыкают и проявляют дружелюбие к соцработнику. А кто-то годами работает с одним социальным работником и относится к нему, как к родному.
– Не каждому по духу такая работа…
– Это верно. Не многие пойдут работать социальным работником, ведь нужно ходить по чужим квартирам, убирать там, выполнять кропотливую каждодневную работу. И это в любую погоду. Волонтерам легче: они приходят в дом к нуждающимся в помощи периодически, а тут нужно каждый день.
Бывает, социальным работникам и домой звонят, часто в позднее время. Есть такие подопечные, которые самостоятельно не могут выйти на улицу, с такими работают вне рабочего графика. Нужно обладать большим чувством сострадания, не всякий годится на эту работу – только отзывчивые. Во многом от своевременности оказания помощи зависит не только здоровье подопечного, но и его жизнь.
– Нурбол Жанибекович, кто может получать специальные социальные услуги на дому?
– Специальные социальные услуги на дому могут получать:
– дети-инвалиды с психоневрологическими патологиями от 1,5 до 18 лет;
– дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата в возрасте от 1,5 до 18 лет (дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
– инвалиды старше 18-ти с психоневрологическими заболеваниями; инвалиды первой и второй групп;
– лица, не приспособленные к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом (престарелые).
– Какие виды услуг оказывает ваш центр?
– Наш центр оказывает восемь видов специальных услуг. Это социально-медицинские услуги: доврачебная помощь, содействие в обеспечении лекарствами, выписанными по заключению врачей, санаторно-курортное лечение; протезно-ортопедическая и слухопротезная помощь, вызов врача на дом и сопровождение подопечного в организации здравоохранения, патронажное наблюдение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, соцработник оказывает инвалидам и престарелым санитарно-гигиенические услуги: обтирание, обмывание, гигиенические ванны. Помогает с уборкой квартиры.
– Знаю, что есть еще какие-то социальные, психологические услуги. Это так?
– Да, мы оказываем и такие. Я их перечислю.
Социально-психологические услуги предусматривают такую помощь, как беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, оказание психологической помощи членам семей.
Социально-педагогические услуги включают помощь особенным детям в получении образования по специальным учебным программам, обучение детей и лиц старше 18 лет основам бытовой ориентации, навыкам самообслуживания, личной гигиены, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю.
Социально-трудовые услуги – это профессиональная ориентация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов, консультирование получателей услуг и членов их семей в организации надомного труда, содействие в трудоустройстве инвалидов.
Социально-культурные услуги включают в себя организацию праздников, юбилеев, дней рождения, экскурсий, посещение театров, кинотеатров, выставок, концертов. Проводятся они по квартальному плану, который утверждает руководитель организации надомного обслуживания.
Кроме того, стандартами предусмотрены организация и проведение клубной и кружковой работы.
В социально-экономические услуги входят содействие в получении льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, а также улучшение жилищных условий.
Социально-правовые услуги – это помощь в оформлении документов, получение по доверенности (если такая требуется) пособий, социальных выплат. Кроме того, соцработники помогают подавать обращения на действия или бездействие организаций, которые предоставляют специальные социальные услуги, нарушают или ущемляют законные права их подопечных.
Содействие в получении бесплатной юридической помощи адвоката в случаях и порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.
– Как и куда надо обращаться за получением всех перечисленных вами специальных социальных услуг?
– Лицо (семья), находящееся в трудной жизненной ситуации, обращается в уполномоченный орган за предоставлением специальных социальных услуг по месту проживания путем подачи заявления в ЦОН.
– Каким должно быть это заявление, какие еще нужны документы?
– Основные документы – это заявление получателя услуг (для несовершеннолетних и недееспособных лиц нужно заявление законного представителя) или ходатайство медицинской организации, удостоверение личности, медицинская карта, для детей – копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
– Что происходит дальше?
– Управление занятости при приеме заявления формирует запросы через «электронное правительство» для получения следующих сведений:
1) о документе, удостоверяющем личность;
2) о разработанных мероприятиях в индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР);
3) для лиц пенсионного возраста – о назначении пенсионных выплат по возрасту;
4) о наличии статуса участника и инвалида ВОВ и лица, приравненного к ним.
При отсутствии сведений из информационных систем к заявлению прилагаются следующие документы:
– копия удостоверения личности;
– копия справки об инвалидности (для престарелых при наличии инвалидности);
– копия выписки и индивидуальной программы реабилитации (ИПР) (для престарелых при наличии ИПР);
– для лиц пенсионного возраста – копия пенсионного удостоверения;
– для участников и инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к ним, – копия удостоверения, подтверждающего статус.
– Нурбол Жанибекович, уход, патронаж – это, конечно же, здорово. Но есть ведь у ваших опекаемых и потребности, скажем, посетить театр, выставку, концерт. Как с этим?
– И с исполнением этих желаний мы помогаем. Для своих подопечных социальные работники устраивают культурные мероприятия. Работаем мы и с волонтерами, теперь с одним социальным работником трудятся по два волонтера.
1 июня в честь Всемирного дня защиты детей в молодежном ресурсном центре прошло мероприятие для особенных детей под названием «Балалық шақ – бақытты аспан астында». В рамках мероприятия были показаны концертные программы и различные предоставления для детей. Каждую пятницу получатели услуг нашего центра ходят в русский драмтеатр бесплатно
смотреть спектакли. Есть у нас еще один вдохновляющий пример. Как правило, соцработник помогает особенным детям развивать свою личность, самореализовываться и адаптироваться в обществе.
Известно, что у каждого ребенка есть свои мечты. Наши опекаемые дети все делают с энтузиазмом и ответственностью, участвуют в различных конкурсах. Одна из них – Дилабза Ирисматова. Несмотря на то, что у нее не работают обе руки, она ногами плетет из бисера разные украшения.
Социальный работник выставляет ее работы на разных выставках и помогает с продажей украшений. А на вырученные деньги покупает ей расходный материал.
Словом, наша служба призвана облегчать жизнь опекаемых. Раскрывать им все краски жизни.
– Успехов вам на этом поприще.
Справочно: КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому №7 управления занятости и социальной защиты города Шымкента» расположен по адресу:
город Шымкент, улица Жангельдина, дом 5/1 (пересечение с площадью Аль-Фараби, рядом с медицинской академией).
Беседовала Фарида Шарафутдинова