Телефон в трусах пытался пронести мужчина в колонию Шымкента

Предприимчивый гражданин пытался пронести в паховой области под нижним бельём сверток обмотанный скотчем, сообщает OTYRAR.

После проверки сотрудниками колонии 167/3 оказалось, что между ног у мужчины был спрятан сверток — это были 3 телефона и зарядное устройство. К слову, мужчина работает учителем в вечерней школе в этой же колонии.

Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что телефоны его попросил пронести один из осужденных. В качестве награды за столь смелый поступок доставщику полагалось денежное вознаграждение.

Теперь 37-летнему мужчине грозит административное наказание по ст. 481 КоАП РК.