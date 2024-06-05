На условия содержания заключенных жалуются родственники в Шымкенте

Родственники заключенных, которые находятся в исправительном учреждении №53, жалуются на условия содержания их родных.

Кроме того, говорят, им не дают с ними общаться. По их словам, осужденные объявили голодовку, а одного из них посадили в изолятор.

Набира Айдарбекова всерьез обеспокоена здоровьем своего брата, который отбывает наказание в 53 исправительном учреждении Шымкента.

В начале мая сотрудники колонии строго режима связались с родственниками осуждённого и сообщили, что Бакдаулета отправили в штрафной изолятор. Жалуются родственники и на то, что им не разрешают встречаться с заключёнными.

«6 мая нам позвонили и сказали: «Он отправлен в изолятор». 7-го числа был выходной, мы приехали 10-го. Начальник сказал: «Никуда не жалуйтесь, я решу ваши проблемы, вы сможете встретиться со своими родными. В итоге мы ждали, но нам так и не разрешили увидеться», — говорит Набира Айдарбекова, сестра осужденного.

Бакдаулет Маулен был осуждён в четвертый раз. В 2018 году его впервые признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, а затем трижды судили за кражу. В учреждении также рассказали, что он напал на сотрудницу учреждения №55 города Ленгера, где содержался некоторое время. В шымкентскую колонию его перевели в октябре 2023 года, и 19 раз привлекали к дисциплинарной ответственности. Он будет 9 месяцев содержаться в камере строгого режима. И встреч с родственниками станет меньше.

«Причина, по которой его поместили в изолятор, заключается в том, что он перепрыгнул через забор, который охранял другой отряд, что считается нарушением правил внутреннего порядка. Именно поэтому по решению руководителя учреждения его поместили в дисциплинарный изолятор. Осуждённый сам нанес себе телесные повреждения, не потребовавшие медицинской помощи. К нему также было применено дисциплинарное взыскание, и теперь он переведен в следственный изолятор строгого режима», — говорит Ермек Жалгасбаев, и.о. начальника управления уголовно-исполнительной системы по г. Шымкенту и Туркестанской области.

Начальник УИС опроверг информацию о голодовке. По его словам заключённые от еды не отказывались и жалоб на нехватку продовольствия, по его словам, не было.

По факту публикации видеозаписи на ютубе с громким заголовком «Беззаконие в учреждении №53» проводится служебное расследование.