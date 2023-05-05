Готова к службе: девушки-новобранцы дали присягу верности Родине

В шымкентском ДУИС десятки новобранцев дали присягу верности Родине, передает OTYRAR.

В преддверии дня защитника отечества, в департаменте уголовно-исполнительной системы принимают пополнение. Новички дали клятву верности и в первую очередь – законам страны. Среди бойцов и представительницы прекрасного пола, они будут охранять тюрьмы и колонии разных режимов.

Новый состав сформировался не так давно. В нем те, кто будет следить за порядком в местах не столь отдаленных. Молодые девушки и парни клянутся верности закону. Обещают работать честно и достойно.

Маржан Сейдалиева будет работать в СИЗО. Мужской коллектив и особенная атмосфера в учреждении девушку не пугает. У Маржан настрой боевой. Она считает, что сможет служить не хуже мужчин.

«Нет, мне не страшно. Автоматом пользоваться могу, а то что коллектив мужской ничего такого нет. Готова к службе», — говорит Маржан Сейдалиева.

Все сотрудники прошли курс молодого бойца и уже скоро выйдут на свои рабочие места. Они будут охранять порядок в колониях строгого режима, где отбывают наказание осужденные за разные виды тяжких преступлений.