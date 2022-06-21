Цифровизация: услуги ЦОН доступны для жителей г. Кентау

Государственная корпорация «Правительство для граждан» была создана в 2016 году с целью стать единым провайдером государственных услуг. С тех пор процесс оформления многих документов стал намного доступней и комфортней для горожан.

Почти 83% госуслуг можно получить в ЦОН-ах и онлайн не выходя из дома. Причем любые необходимые документы и справки оформляются в кратчайшие сроки.

Сейчас государственные услуги по рождению ребенка родители могут получить с помощью сотового телефона. То есть оформить свидетельство о рождении, постановку на очередь в детский сад, назначение пособий можно с помощью SMS. Жители г. Кентау могут воспользоваться выше перечисленными и другими услугами в центрах обслуживания населения при государственных корпорациях «Правительство для граждан».

Жансерик Бурекеев, заместитель руководителя ЦОН г. Кентау:

«Гражданина, который пришел в ЦОН встречает сотрудник справочной службы. Здесь его выслушают, дадут разъяснения и выдадут талон к специалисту».

Нургуль Тастанбекова, сотрудник справочного отдела ЦОН г. Кентау:

«Большинство людей приходят оформить паспорта РК, удостоверения личности, для тех, кто достиг 16 лет. Также очень часто обращаются в сектор самообслуживания EGOV для получения справок».

Жансерик Бурекеев, заместитель руководителя ЦОН г. Кентау:

«После получения талона гражданин проходит в зал ожидания. На экране, видно, к какому столу он должен подойти. Допустим высветился номер 294 и он по очереди идет к специалисту получать услуги».

Какие еще виды услуг предоставляет центр обслуживания населения ?

Жансерик Бурекеев:

«У нас граждане могут узнать какие необходимы документы для получения земельного участка и встать на очередь. Большинство приходят получить свидетельства о рождении детей. Документ он получает за один рабочий день. А вот если человек потерял удостоверения личности или свидетельство о рождении, то ему придется подождать . За пять рабочих дней ему подготовят документ».

Здесь располагается сектор выдачи готовых документов. О их готовности жителей уведомляют через СМС-оповещение. В удобное для себя время гражданин приходит и забирает готовый документ. Как раньше не надо стоять в очереди.

«Это место у нас называется Центр самообслуживания. Если у него есть свой ЭЦП ключ, он может получить любую услугу, справку, нужные документы . А если человек не знает как получить ЭЦП, то наши специалисты в этом помогут«, -объясняет заместитель руководителя ЦОН г. Кентау Жансерик Бурекеев.

Если бы граждане научились получать электронные услуги, они бы не теряли драгоценное время в длинных очередях, говорят специалисты. Тем более, что самостоятельно получать услуги онлайн совсем несложно, главное научиться. Для повышения цифровой грамотности населения в центрах обслуживания населения созданы все условия. Специалисты разъяснят каждому услугополучателю способы использования портала электронного правительства.