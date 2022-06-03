В Сарыагаше мошенница обманула женщин на 5 млн тенге

Подозреваемая пообещала «выбить» безвозмездные субсидии от государства.

Стоимость ее услуг для одной клиентки составила 2,6 млн тенге, для второй чуть меньше — 2,2 млн тенге. Доверчивые женщины собственноручно отдали денежные средства, вот только обещанных госсубсидий так и не дождались. Позже обманутые обратились за помощью к полицейским.

Подозреваемую задержали. Женщина призналась, что пошла на такой шаг с целью легкой наживы, а «заработанные» деньги уже успела потратить на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». В данное время идет досудебное расследование.