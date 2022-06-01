В Шымкенте вынесли приговор пяти участникам массовых беспорядков

Аль-Фарабийский районный суд Шымкента рассмотрел уголовные дела в отношении участников беспорядков во время январских событий. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда.

На подсудимых возбудили уголовные дела по статье 272 УК РК, часть 2 – «Участие в массовых беспорядках» и часть 3 «Призывы к неподчинению законным требованиям власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами».

Дела рассматривали в открытом судебном заседании, с участием прокурора, подсудимых и адвокатов в сокращенном порядке.

Суд установил, что в январе 2022 года подсудимые принимали участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами и уничтожением имущества. Трое из них участвовали в атаках на здание городского акимата.

Суд признал их виновными. Всех фигурантов приговорили к 3 годам лишения свободы условно. в виде трёх лет лишения свободы с применением статьи 63, УК РК –»Условное осуждение».

Приговор в законную силу не вступил.