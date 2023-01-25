О судебных процессах по январским событиям рассказали в городском суде

В городском суде Шымкента провели брифинг на котором рассказали об итогах работы в прошлом году и самых резонансных делах.

На вопросы журналистов ответили председатели коллегий по гражданским уголовным и административным делам.

За год городской суд рассмотрел 2 тысячи 275 уголовных дел, в отношении двух тысяч шестисот тридцати человек. 1 614 подсудимых признаны виновными, 23 человека — оправдали. Наиболее резонансными стали судебные процессы по январским событиям.

Низамидин Жамашов, и. о. председателя судебной коллегии по уголовным делам суда г. Шымкента

«По январским событиям были осуждены 65 человек — по 46- уголовным делам. Все уголовные дела были рассмотрены в строгом соответствии с законом.

10 процентов этих дел были пересмотрены коллегией по уголовным делам. Если смотреть в разрезе, по уголовным делам, то Аль-Фарабийским судом рассмотрено 18 уголовных дел, Енбекшинским — 21 уголовное дело и Каратауским судом — 4»

В основном все осужденные были приговорены к условным срокам. Лишь один из зачинщиков беспорядков осуждён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Что касается гражданских дел, то в прошлом году в городской суд поступили 28 тысяч 240 дел. На 8 процентов больше чем годом ранее.

Увеличилось число дел по двум категориям — бракоразводным процессам и взысканием долга перед финансовыми учреждениями.

На расторжение брака поступило 4 780 заявлений и более 2 тысяч исков о взыскании кредитов.

Доля исков по договорам банковского займа либо кредитам в Шымкенте неуклонно растёт. За год число таких дел увеличилось на 1000. При этом зачастую, до суда, вопросы о возвращении долга можно было не доводить, если бы сотрудники банков соблюдали все законные процедуры.

Мухтар Парменов, председатель судебной коллегии по гражданским делам г. Шымкента

«Перед тем как обратиться в суд они должны провести определённую процедуру. Разъяснить этим же заёмщикам, что они имеют право обратиться в уполномоченный орган — агентство по развитию финансового рынка. Предусмотреть все возможности рефинансирования, реструктуризации этого долга или списания. Но, к сожалению, банки этого не делают, потому что им это не выгодно».

В сфере административного делопроизводства, как отметили судьи, в минувшем году были приняты поправки, которые позволили гражданам не оббивать лишний раз пороги судов.

В некоторых случаях налоговые органы теперь могут без лишней судебной волокиты, при посредничестве судей, заключить примирение с частными лицами.