В Шымкенте вспоминают трагические январские события, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Этот период стал переломным для всей страны. Тогда от действий мародёров пострадали бизнес-объекты, культурные и административные здания. Предприниматели рассказали, как им пришлось восстанавливать бизнес почти с нуля.

Администратор торгового центра в Шымкенте Светлана Андреева до сих пор с ужасом вспоминает январские события. В начале 2022 года именно предприниматели понесли колоссальные потери, говорит женщина.

«Разбили витрины, у кого-то были украдены аксессуары сотовые, одежда мужская. Испортили входную дверь. Пострадали очень простые люди», — говорит Светлана Андреева, администратор.

Восстанавливать торговый центр Светлана начала сразу, как это стало возможным. Ущерб от визита мародёров здесь составил больше 9 миллионов тенге. Эти средства возместили из бюджета. В городе была создана специальная комиссия для помощи пострадавшим бизнесменам.

«В целом 17 субъектам предпринимательства был возмещен ущерб 116 миллионов тенге. Большинство было в сфере торговли – одежда, пищевой и сотовые аксессуары мобильных телефонов. Там была в основном кража. Тем, которым возместили, на сегодняшний день в штатном режиме полностью работают», — говорит Усен Исаев, заместитель руководителя управления предпринимательства г. Шымкента.

Ощутимый урон был нанесён и культурным объектам города. Это выставочный центр «Корме». Сейчас сложно поверить, что здание было сожжено на 90 %. Эти кадры были сняты на следующий день после погромов: обугленные стены, сгоревшее дорогостоящее оборудование и лэд-экраны.

«На восстановление нам выделили 978 миллионов. Ведь у нас тогда только каркас остался. Проводился капитальный ремонт, строительство вели днём и ночью», — говорит Зухра Карабекова, директор выставочного центра.

В Шымкенте восстанавливать пришлось также дворец «Туркестан», драматический театр имени Шанина, акимат и ряд других городских объектов. На их реконструкцию направили миллиарды тенге.

» Из-за этого беспредела пострадали здания. Их сожгли, сломали, а всё обратно же восстановилось за счёт народных средств. На эти суммы можно было построить школы или же детский садик», — говорит Галымжан Майханов, председатель союза ветеранов Афганистана и локальных войн.

Хронология «трагического января», говорят политологи, показала, что на самом деле мир сегодня становится хрупким, и его надо беречь, а проблемы решать цивилизованно.