Вейпы запретят в Казахстане

В Казахстане намерены законодательно запретить продажу данных курительных смесей, передает OTYRAR.

Об этом сообщил депутат мажилиса Аманжан Жамалов в кулуарах Мажилиса.

Такую поправку внесут в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

«Приняли решение о поправках, запрещающих в Казахстане продажу и употребление вейпов. Курительная смесь, жидкость, газ – они будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане», – отметил Аманжан Жамалов.

Также депутаты решили ввести акциз на курительные стики в размере 70% от акциза на сигареты.