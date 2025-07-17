Вейпы исчезли с витрин, но продаются онлайн без ограничений

В Казахстане вейпы запрещены с июня прошлого года. Закон, предусматривающий ответственность за их производство, продажу и ввоз, действует уже двенадцать месяцев. Но исчезновение этих устройств из витрин не стало проблемой для тех, кто хочет их приобрести.

Для 17-летней Алисы запрет на вейпы оказался формальностью. С прилавков — да, исчезли. Но в Telegram всё осталось. Электронные сигареты, ароматизированные жидкости и одноразовые устройства теперь продаются в закрытых чатах и анонимных ботах. Возраст не спрашивают. Паспорт не нужен.

«После запрета стало труднее, но найти вейп можно. Всё — в Telegram. Есть каналы, где просто пишешь, выбираешь вкус — и тебе привозят. Никто не спрашивает, сколько тебе лет. Всё быстро и просто», — говорит девушка.

Формально — жёсткий запрет. Фактически — рынок ушёл в тень. В 2024 году Казахстан стал одной из немногих стран в регионе, где полностью запрещены вейпы, жидкости к ним, ароматизаторы, снюс и подобная продукция.

Но, по данным* Комитета по правовой статистике, с июля 2024 по июнь 2025 года суды рассмотрели 103 уголовных дела по статье 301-1 УК РК. Из них:

89 дел — за продажу

14 дел — за ввоз и производство

108 обвиняемых, из которых 107 признаны виновными

123 новых дел — только за первые 6 месяцев 2025 года

86% нарушений — через Telegram и мессенджеры

Но дело не только в нарушении закона. Вопрос — в последствиях. Вейпы и их компоненты, приобретённые через нелегальные каналы, зачастую не проходят никакой проверки. Состав жидкостей неизвестен, сертификатов нет, производитель — анонимный.

Медики предупреждают: даже сертифицированные вейпы небезопасны, а нелегальные — особенно опасны для подростков.

Арман Утибаев, ведущий специалист реабилитационного центра: «Состав вейпов точно знает только производитель. Там однозначно химия, которая наносит прямой вред лёгким, сердечно-сосудистой системе. Это риск инфарктов, инсультов. Если человек уже попал в зависимость, нужно обращаться к специалистам. Самому справиться крайне сложно».

По данным Министерства здравоохранения, растёт число обращений с респираторными нарушениями, связанными с использованием никотинсодержащих устройств среди подростков. Запрет действует. Но пока остаётся спрос — будет и предложение. Эксперты уверены: одними уголовными мерами проблему не решить.

*Источник: Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК