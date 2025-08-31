Прокуратура Шымкента проводит рейды против продажи вейпов

Прокуратура Абайского района города Шымкента в целях предотвращения незаконной продажи и распространения вейпов, также известных как электронные сигареты, провела ряд профилактических мероприятий на рынках и торговых объектах, расположенных на территории данного района.

В ходе этих мероприятий представители прокуратуры города Шымкента активно взаимодействовали с продавцами и жителями района, разъясняя им законодательство Республики Казахстан в сфере контроля за оборотом электронных систем потребления.

Особое внимание уделялось информированию о том, что продажа вейпов в Казахстане запрещена и влечёт уголовную ответственность согласно статье 301-1 уголовного кодекса Республики Казахстан.

За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Такая мера направлена на защиту здоровья граждан, особенно несовершеннолетних, от вредных последствий использования электронных сигарет и на предотвращение их распространения в обществе.

В ходе профилактических рейдов прокуратура Абайского района города Шымкента выявила ряд фактов незаконной реализации вейпов.

Так, в рамках комплекса мероприятий был задержан гражданин, который осуществлял незаконную продажу электронных систем потребления через страницу «@elfbarik_shymkent» в популярном мессенджере «Telegram».

Данный факт является примером использования современных технологий для распространения запрещённых товаров, что вызывает особую озабоченность у правоохранительных органов города Шымкента и всего Казахстана.

Все изъятые вейпы и сопутствующие товары были изъяты следственными органами города Шымкента в качестве вещественных доказательств. В настоящее время по данному факту ведётся досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств преступления и привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законом.

Работа прокуратуры Абайского района города Шымкента в этом направлении продолжается с целью пресечения противоправных действий и усиления контроля за соблюдением законодательства на территории района.

Данные профилактические меры, проводимые прокуратурой города Шымкента, направлены не только на выявление и пресечение фактов незаконного оборота электронных сигарет, но и на повышение правовой культуры населения, предупреждение правонарушений и защиту здоровья граждан.

Прокуратура города Шымкента подчёркивает важность совместных усилий правоохранительных органов и общественности в борьбе с распространением вредных привычек среди молодёжи и недопущении нарушения законодательства.

Таким образом, действия прокуратуры Абайского района города Шымкента способствуют формированию безопасной и здоровой среды на территории района, а также укреплению законности и правопорядка в целом.

Прокуратура продолжит активную работу по предупреждению и пресечению незаконной реализации электронных систем потребления, поддерживая курс на защиту интересов и здоровья жителей города Шымкента.