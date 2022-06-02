Ямочный ремонт начался на дорогах Кентау

В Кентау в этом году будет проведен средний ремонт 29 улиц, а ямочный на 19 улицах, передает OTYRAR.

На центральной улице Кентау — Яссауи идет ямочный ремонт. Текущим охватят улицы Сейфуллина, Кунаева, Толе би, Курмангазы и площадь Ынтымак. Ямочный ремонт будет осуществлен в рамках проекта государственно-частного партнерства на 19 улицах протяженностью свыше 34 километров.

Талгат Касымбеков, руководитель Кентауского городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

«В текущем году запланирован средний ремонт 29 улиц. От подрядчиков требуем обратить внимание на качество работ. Гарантийный срок 5 лет. Поэтому, если после сдачи объекта, в течение этого срока будут выявлены недостатки, подрядная организация за свой счет будет устранять недочёты».

В рамках программы «Цифровой Казахстан» в целях соблюдения правил дорожного движения в городе устанавливаются интеллектуальные автоматические контролирующие камеры видеонаблюдения современного типа.

Также запланировано размещение 60-ти дорожных знаков в местах расположения камер видеонаблюдения, работающих в интеллектуальном автоматическом режиме.

Сержан Нарбек, руководитель отдела информатизации и оказания государственных услуг, мониторинга акимата г.Кентау:

«Для соблюдения правил дорожного движения установлены 42 камеры слежения «Сергек» в 20-ти местах. Также, если вы заметили, вдоль улиц и перекрестков Кентау установлены знаки и пешеходные зебры».

В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» проведут средний ремонт на 10 улицах села Карнак. Стоимость проекта — 96 млн тенге: из республиканского бюджета предусмотрено выделить 87 млн 200 тысяч тенге.

На средний ремонт дорог 7 улиц в Кентау предусмотрены 259 млн тенге. Объявлен конкурс государственных закупок по среднему ремонту улиц Жамбыла и Куралбаева. Разработана проектно-сметная документация по подключению к объездной дороге с улицы Кунаева в Международный аэропорт Туркестана, получено заключение экспертизы. Стоимость объекта — 2 млрд 92 млн тенге.